La seguridad de los barranquilleros sigue siendo la prioridad del alcalde Alejandro Char, y la celebración del fin de año, así como la bienvenida al 2026, recibe especial atención y acompañamiento de la Administración Distrital.

No bajar la guardia es la principal consigna en la que el alcalde Char ha focalizado los esfuerzos en esta temporada, llamando a vivir y disfrutar con buen ejemplo, sana convivencia y cuidado a los niños.

“Yo todos los días me despierto con el único propósito, que es entregar seguridad a la gente. Todos queremos paz; desde la Alcaldía no bajemos la guardia, aquí estamos nosotros dándole la cara a la gente y sus necesidades. Nuestra gente se siente mucho más segura porque ve a todo este equipo por la seguridad más cerca en todas las esquinas y desde el aire también con el Halcón. Cada día hay más recursos para la seguridad de nuestra gente y la ciudad”, se lee en el comunicado.

Con el objetivo de reforzar estas disposiciones, la Alcaldía de Barranquilla lideró una mesa de coordinación para definir los planes operativos y de control que se implementarán este 31 de diciembre y el jueves 1 de enero. Más de 2.000 miembros de la Policía y las Fuerzas Militares estarán desplegados en la ciudad para garantizar la protección de la ciudadanía.

Alcaldía de Barranquilla

Entre las acciones previstas se incluyen: Caravanas por la Vida, planes en el Centro, Plan Baliza en 26 puntos priorizados, presencia en 31 zonas de atención, Plan Desenguayabe, puestos de control dinámicos, control de embriaguez y acciones del Escuadrón Antipólvora. Además, grupos especializados como Unipol, Gaula, Élite, Goes, Sijín y Sipol también apoyarán los operativos, junto con vigilancia aérea y drones.

Por otro lado, el Batallón de Policía Militar “Ciudad de Barranquilla” aportará 400 soldados para reforzar el control en sectores estratégicos y en las entradas y salidas de la ciudad. Por su parte, la Fuerza Aeroespacial realizará vigilancia y perifoneo desde un helicóptero, mientras que el Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional contará con dos unidades de reacción inmediata para vigilar el río y la zona costera.

El dispositivo de seguridad será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), que se instalará a las 5:00 p. m. del 31 de diciembre y operará hasta el 2 de enero.

Caravanas por la Vida

El año cerrará con 300 Caravanas por la Vida, estrategia que fortalece la convivencia y combate la delincuencia en todos los barrios de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada directamente por el alcalde Char, busca reducir delitos de impacto como hurtos, homicidios por intolerancia, lesiones personales, así como contener rentas criminales y tráfico local de drogas.

Durante el día de hoy se desplegarán cinco caravanas, completando las 300 de 2025, mientras que el 1 de enero iniciarán las primeras cinco del 2026. Gracias a estas acciones, este año se registró una disminución en homicidios (13 %), delitos sexuales (16 %), hurto a comercio (38 %), extorsión (21 %) y hurto de automotores (1 %). Ademas, los resultados operativos también aumentaron: capturados por orden judicial (17 %), automotores recuperados (29 %), motos recuperadas (14 %) y allanamientos (50 %). Asimismo, los traslados a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia fueron 2.656, fortaleciendo la prevención de delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales y homicidios.

Recomendaciones para una celebración segura