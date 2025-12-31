De cara a la celebración del Año Nuevo, las autoridades en Barranquilla y los municipios del Atlántico han anunciado estrictos controles para garantizar la seguridad y sana convivencia de los ciudadanos, así como evitar nuevos casos de quemados con pólvora o intoxicaciones por licor adulterado.

Lea más: Autoridades hacen un llamado a la prevención de fiebre amarilla en temporada de vacaciones

Desde el Distrito se recordó que en la ciudad está prohibido el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, por lo que se invitó a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y dando cumplimiento a la normativa vigente, haciendo énfasis en que estas prácticas afectan tanto a las personas como a los animales.

Cabe anotar que, a corte del 29 de diciembre, en la capital del Atlántico se han reportado 37 casos de quemados, lo que representa un incremento del 32,1 % con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 28 lesionados.

En ese sentido, la administración distrital recordó que se encuentra vigente la alerta amarilla en la red hospitalaria pública y privada, hasta el 18 de enero.

“Ante situaciones que afecten la salud, dirigir al paciente al centro de salud más cercano, evitar automedicarse o acciones que puedan contribuir a alterar la integridad de la persona. El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, tiene disponible la Línea de la Salud 605 3793333”, recalcó.

Además, indicó que “es fundamental cuidar el estado integral de salud de los barranquilleros, motivo por el cual la estrategia en salud mental Chatlemos estará brindando atención y orientación personalizada las 24 horas, mediante la línea WhatsApp 318 8044000”.

Por su parte, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, hizo un llamado a la ciudadanía: “Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en unión familiar, al calor del hogar disfrutando de la fiestas sin utilizar la pólvora. No queremos ningún quemado en este fin de año”.

En municipios

Ante el reporte de 48 personas quemadas por pólvora durante la presente temporada decembrina en el Atlántico, la Gobernación advirtió que reforzará las sanciones contra los responsables de estos hechos.

En los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, las autoridades activaron de inmediato las rutas de atención y los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, al considerar que este tipo de lesiones constituyen maltrato por negligencia.

Lea más: No habrá atención en oficinas del Distrito de Barranquilla este viernes

El secretario del Interior, José Antonio Luque, fue enfático al señalar que “no vamos a tolerar niños quemados por la irresponsabilidad de padres o cuidadores. La pólvora no es un juego y exponer a un menor a este riesgo tiene consecuencias legales, administrativas y sociales”.