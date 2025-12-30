Ante el riesgo de aumento de casos de fiebre amarilla debido al desplazamiento a zonas de riesgo durante la temporada vacacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud hacen un nuevo llamado para prevenir la transmisión de esta enfermedad en el territorio nacional.

“El análisis de los casos reportado en el último periodo permite concluir que las personas afectadas por esta enfermedad son aquella que se han negado a recibir la vacuna o aquellas que se desplazan a zonas de alto y muy alto riesgo y no se vacunan previamente”, afirmó el ministro de salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

Cabe resaltar que en lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos y 49 personas fallecidas por fiebre amarilla distribuidos en 10 departamentos. Tolima ha sido el departamento más afectado, teniendo en cuenta que, desde el inicio del brote en el 2024, ha reportado 121 casos con 47 fallecidos. Adicionalmente, entre el 26 y el 27 de diciembre de 2025 se confirmaron tres (3) nuevos casos, y dos de estos fallecieron.

En este contexto, los equipos vacunadores y equipos básicos de salud EBS han aplicado desde el inicio del brote en septiembre de 2024 cerca de 5 millones de vacunas contra la fiebre amarilla en todo el territorio colombiano, alcanzando una cobertura superior al 95% en zonas de alto riesgo; sin embargo, indicaron que no se puede bajar la guardia y menos en estas fechas en las que más se movilizan por la temporada de vacaciones.

En ese orden de ideas, Minsalud recomendó fortalecer las medidas de prevención de la fiebre amarilla, no solo en las zonas de muy alto riesgo, sino también trabajar por la protección de personas que en estas vacaciones se desplazan desde zonas de bajo riesgo.

La cartera ministerial enfatizó que la vacunación es la medida más efectiva contra la enfermedad, ya que es un método seguro y gratuito.

“Es importante recordar que el esquema actual es de una sola dosis que protege durante toda la vida y se debe aplicar 10 días antes de la exposición para que se generen las defensas necesarias contra la enfermedad. La vacuna es gratuita para toda la población, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. En todo el territorio colombiano la vacunación se indica desde los 9 meses de edad”, explicaron en el comunicado.

Por otra parte, establecieron que es necesario fortalecer las medidas de protección personal en estas vacaciones, tales como el uso permanente de repelente y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, así como el uso de mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito transmisor.

Finalmente, recordaron que es necesario reforzar la eliminación de criaderos de zancudos realizando de manera permanente el lavado y tapado de depósitos de agua, así como la eliminación de charcos, recipientes abandonados y otros lugares que sirven como criaderos de mosquitos. Otras medidas de autocuidado son la instalación de angeos o mallas en puertas y ventanas.