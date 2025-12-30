La transformación urbana de Barranquilla también se refleja cuando cae la noche. Durante 2025, la ciudad consolidó importantes avances en alumbrado público, atención ciudadana y proyectos de sostenibilidad, gracias a la operación de K-YENA, que acompañó al Distrito en el fortalecimiento de la iluminación, la eficiencia energética y el desarrollo de iniciativas con energías limpias.

En materia de alumbrado público, la empresa atendió, con corte a noviembre de 2025, un total de 36.835 solicitudes ciudadanas, garantizando respuesta oportuna y mantenimiento permanente del sistema en distintos sectores de la ciudad. Esta gestión permitió mejorar la seguridad, la movilidad y el uso del espacio público en barrios, vías y zonas de encuentro comunitario.

Durante el año fueron iluminados 27 parques, entre ellos El Milagro, La Pradera, Cevillar, Las Nieves II, La Unión II, El Campito, Juan Mina, Las Américas, Virgencita de los Trupillos, Siete Bocas, El Rubí, Villa Cordialidad y John Jairo Hurtado. A estas intervenciones se suman huertas comunitarias en Villas de San Pablo, La Paz y Lipaya, así como otros puntos estratégicos que hoy cuentan con mejores condiciones para el disfrute y el bienestar de la comunidad.

La modernización del alumbrado también llegó a espacios emblemáticos y corredores clave para la ciudad. Lugares como Luna del Río y el Mercado de Granos fueron intervenidos, al igual que nuevas vías estratégicas para la movilidad, entre ellas la calle 98 y la calle 69 con Vía 40, contribuyendo a una ciudad más segura y conectada.

En la temporada decembrina, el alumbrado navideño del Gran Malecón y del Malecón de Rebolo se convirtió en uno de los principales atractivos para propios y visitantes, fortaleciendo la apropiación del espacio público y dinamizando la actividad turística y comercial.

K-YENA también brindó apoyo técnico y operativo en eventos de ciudad de impacto nacional e internacional, como el Foro de la OCDE, el Giro de Rigo y el Gran Premio Electrolit del Caribe, asegurando condiciones óptimas de iluminación y suministro eléctrico para su desarrollo.

En cuanto a sostenibilidad, 2025 marcó el inicio de la primera comunidad energética de Barranquilla, ubicada en el sector de Las Gardenias, un proyecto que beneficiará a cerca de 700 hogares. A la fecha, se han instalado 1.878 paneles solares como parte de esta iniciativa.

Adicionalmente, la ciudad reporta 38 proyectos construidos con paneles solares, de los cuales 26 ya se encuentran conectados. En total, son 2.847 paneles instalados que aportan a la reducción de emisiones contaminantes y a la diversificación de la matriz energética del Distrito.

La eficiencia energética también ha llegado a las instituciones educativas. Actualmente, 22 colegios cuentan con sistemas inteligentes que incluyen 878 áreas automatizadas y 3.818 dispositivos para la gestión eficiente de la iluminación y el consumo de energía. A esto se suman 153 áreas adicionales que se encuentran en ejecución, con el objetivo de ampliar el alcance del programa.

Gracias a estos proyectos de energías renovables, se han registrado ahorros de hasta un 30 % en el costo de la energía para la población beneficiada, consolidando a Barranquilla como una ciudad que avanza hacia un modelo más eficiente, sostenible y comprometido con el bienestar de sus habitantes.