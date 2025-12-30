El Distrito de Barranquilla, mediante la Secretaría Distrital de Salud de la Alcaldía, reiteró en un comunicado de prensa dirigido a la comunidad, las recomendaciones esenciales para evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de los niños, niñas y familias en general.

La Alcaldía hace hincapié en que es necesario que “todos tengamos en cuenta que es una época de alegría, unión y de compartir con familia y amigos, sin llegar a excesos y guardando mucha prudencia en el cuidado de los menores de edad”.

En ese sentido, la dependencia del Distrito expresó que los ciudadanos deben evitar a toda costa “situaciones como accidentes por uso de elementos pirotécnicos que afecten la integridad de personas por quemaduras o intoxicaciones con fósforo blanco, por ingesta de licor adulterado, enfermedades transmitidas por consumo de alimentos en mal estado, los accidentes con líquidos hirvientes, heridas por elementos cortopunzantes y las llamadas ‘balas perdidas’”.

Ante situaciones que afecten la salud, la Alcaldía pide “dirigir al paciente al centro de salud más cercano, evitar automedicarse o acciones que puedan contribuir a alterar la integridad de la persona. El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, tiene disponible la Línea de la Salud 605 3793333”.

Es de anotar que, durante toda la temporada de fin de año y año nuevo, se mantiene la alerta amarilla en la red hospitalaria pública y privada, medida que estará vigente hasta el 18 de enero de 2026.

“Para la administración que lidera el alcalde, Alejandro Char Chaljub, es fundamental durante esta época de celebraciones, cuidar el estado integral de salud de los barranquilleros, motivo por el cual la estrategia en salud mental Chatlemos estará brindando atención y orientación personalizada las 24 horas, mediante la línea WhatsApp 318 804 40 00”, apuntó el Distrito.

En forma concreta, las recomendaciones en torno a elementos pirotécnicos son no utilizar pólvora en medio de las celebraciones. La pólvora está prohibida. En caso de quemaduras o intoxicación llevar al afectado al centro de salud.

Sobre la ingesta de alimentos, comprar alimentos en sitios de confianza, confirmando su buen estado y verificando sellos, etiquetas de registro sanitario y fechas de vencimiento. Al preparar alimentos mantener la higiene en manos, utensilios y superficies.

También, a la hora de parar los alimentos crudos de los ya preparados, guardar la cadena de frío. Comer de manera sana y evitar excesos. Si está en tratamiento médico, no suspenderlos por consumir alimentos ni bebidas.

Sobre las bebidas y licores, se pide que al comprar se haga en sitios seguros y verificar que las etiquetas de seguridad sanitaria, fechas de vencimiento no estén alterados. Evite combinar bebidas alcohólicas. En caso de presentar alteraciones en su estado de salud por la ingesta de licores, diríjase al centro de salud más cercano.