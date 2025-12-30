El Personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, hizo un llamado a la ciudadanía para que en las celebraciones de Año Nuevo 2026 no hayan quemados por uso desmesurado de la pólvora, en medio de las celebraciones que se aproximan.

Barranquilla a la fecha tiene 37 personas afectadas por quemaduras en la temporada de fin de año, aumentando el registro del año anterior, que fue de 28.

Es por eso que desde todas las instituciones públicas ha aumentado los llamados a la conciencia, el cuidado y la responsabilidad, especialmente con los menores de edad.

“Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en unión familiar, al calor del hogar disfrutando de la fiestas sin utilizar la pólvora. No queremos ningún quemado en este fin de año”, dijo el personero, uniéndose así a la campaña que han adoptado diferentes entes públicos de la ciudad y el departamento del Atlántico.

Reiteró que la pólvora es “dañina, destruye familias en los momentos en donde debemos celebrar en paz, reconciliación y amor”.

Alzate señaló que el uso de la pólvora puede causar daños severos en la vista y oídos; quemaduras de primer, segundo y tercer grado; heridas abiertas y mutilaciones, enfermedades respiratorias en algunos casos, incluso la muerte.

Finalmente, exhortó a la Policía Nacional, especialmente a la Policía de Infancia y Adolescencia a que “adelanten acciones de prevención dirigidas a evitar que los niños, niñas y adolescentes corran riesgos contra su vida e integridad” por el uso y manipulación de la pólvora.