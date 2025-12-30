Las diferentes sedes de atención del Distrito de Barranquilla no prestarán sus servicios este viernes 2 de enero del 2026.

Lo anterior por lo estipulado en la medida compensatoria de Navidad y Fin de Año, a través del decreto 0789 de 2025.

De esta manera, la atención se retornará el día lunes 5 de enero en horario habitual: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los ciudadanos que requieran más información al respecto podrán comunicarse a través de la línea 195 o al (605) 4010205

La administración distrital hizo un llamado a los usuarios para agilizar sus trámites con tiempo y programar sus diferentes pagos.

Pagos electrónicos

Hasta este 31 de diciembre hay plazo para aprovechar el descuento del 75 %, aprobado por el Concejo de Barranquilla, sobre la mora en el pago de intereses y sanciones de obligaciones tributarias de la ciudad.

El beneficio aplica para obligaciones como el impuesto predial unificado, industria y comercio, derechos de tránsito y multas por infracciones de tránsito, con excepción de aquellas relacionadas con embriaguez, de acuerdo con lo establecido por el Distrito.

Los contribuyentes podrán realizar el pago en línea mediante PSE o acercarse a las sedes de atención al ciudadano habilitadas en las cinco localidades de la ciudad para solicitar la liquidación y efectuar el pago en las distintas entidades bancarias autorizadas.