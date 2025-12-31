Debido al aumento de visitantes que se ha registrado durante esta temporada en el Gran Malecón, se activó un dispositivo permanente de movilidad para garantizar una circulación ordenada y segura en este emblemático espacio de la ciudad. La estrategia, liderada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, cubre el tramo comprendido entre la carrera 69 con Vía 40 y la calle 85 con Vía 40.

En el lugar operan cerca de 70 unidades entre agentes de tránsito y orientadores, apoyados por 40 auxiliares de la Policía Nacional, bajo la coordinación de profesionales de la Seccional de Tránsito y Transporte. El equipo realiza recorridos constantes, regula el tráfico en puntos de alta afluencia y evita el bloqueo de glorietas clave, como las ubicadas en las calles 72 y 78.

Cuando el flujo vehicular se incrementa, las autoridades implementan cierres temporales de accesos y brindan acompañamiento a los conductores, especialmente cuando los parqueaderos alcanzan su máxima capacidad. Estas acciones buscan prevenir congestiones y mantener la movilidad en la zona.

El fortalecimiento operativo se suma a la planificación urbana y a las mejoras en infraestructura vial que acompañan el crecimiento del Malecón, el cual en 2025 ha registrado un incremento del 48 % en el número de visitantes, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

En cuanto a los horarios, el Gran Malecón estará abierto el 31 de diciembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada, mientras que el 1 de enero de 2026 operará de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Por su parte, el ecoparque Ciénaga de Mallorquín funcionará el 31 de diciembre en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y el primero de enero abrirá de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; en Puerto Mocho, el horario para el 1 de enero será desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Refuerzan la seguridad en playas

En Puerto Colombia, las autoridades ratificaron que el horario oficial de playas se mantiene durante todo el año, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., conforme al Decreto 0059 de 2025.

Para atender la temporada alta, se dispuso un robusto plan de contingencia que incluye 55 unidades de salvavidas distribuidas a lo largo de los 18 kilómetros de playas del municipio, así como 122 policías destinados a labores de seguridad y control.

El dispositivo cuenta además con el acompañamiento de la Defensa Civil y organismos de gestión del riesgo.

Es de anotar que el centro gastrnómico Muelle 1888 tendrá un horario especial: el 31 de diciembre estará abierto hasta las 4:00 p. m. y el 1 de enero atenderá al público hasta las 10:00 p. m.