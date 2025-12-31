Compartir:
Por:  Martha Angulo Lara

Debido al aumento de visitantes que se ha registrado durante esta temporada en el Gran Malecón, se activó un dispositivo permanente de movilidad para garantizar una circulación ordenada y segura en este emblemático espacio de la ciudad. La estrategia, liderada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, cubre el tramo comprendido entre la carrera 69 con Vía 40 y la calle 85 con Vía 40.

En el lugar operan cerca de 70 unidades entre agentes de tránsito y orientadores, apoyados por 40 auxiliares de la Policía Nacional, bajo la coordinación de profesionales de la Seccional de Tránsito y Transporte. El equipo realiza recorridos constantes, regula el tráfico en puntos de alta afluencia y evita el bloqueo de glorietas clave, como las ubicadas en las calles 72 y 78.

Cuando el flujo vehicular se incrementa, las autoridades implementan cierres temporales de accesos y brindan acompañamiento a los conductores, especialmente cuando los parqueaderos alcanzan su máxima capacidad. Estas acciones buscan prevenir congestiones y mantener la movilidad en la zona.

Récord de visitantes desborda movilidad en el Gran Malecón

El fortalecimiento operativo se suma a la planificación urbana y a las mejoras en infraestructura vial que acompañan el crecimiento del Malecón, el cual en 2025 ha registrado un incremento del 48 % en el número de visitantes, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

En cuanto a los horarios, el Gran Malecón estará abierto el 31 de diciembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada, mientras que el 1 de enero de 2026 operará de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Por su parte, el ecoparque Ciénaga de Mallorquín funcionará el 31 de diciembre en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y el primero de enero abrirá de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; en Puerto Mocho, el horario para el 1 de enero será desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Refuerzan la seguridad en playas

En Puerto Colombia, las autoridades ratificaron que el horario oficial de playas se mantiene durante todo el año, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., conforme al Decreto 0059 de 2025.

Para atender la temporada alta, se dispuso un robusto plan de contingencia que incluye 55 unidades de salvavidas distribuidas a lo largo de los 18 kilómetros de playas del municipio, así como 122 policías destinados a labores de seguridad y control.

El dispositivo cuenta además con el acompañamiento de la Defensa Civil y organismos de gestión del riesgo.

Es de anotar que el centro gastrnómico Muelle 1888 tendrá un horario especial: el 31 de diciembre estará abierto hasta las 4:00 p. m. y el 1 de enero atenderá al público hasta las 10:00 p. m.