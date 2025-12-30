Durante el año 2025, la educación en el Distrito de Barranquilla mostró avances significativos en el marco del Plan de Desarrollo Barranquilla a Otro Nivel, en este primer año de gobierno, gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía y la comunidad, que se tradujo en importantes progresos en planeación y participación ciudadana.

Así lo manifestó la gerente de Ciudad del Distrito, Ana María Aljure, a través de sus redes sociales, donde detalló uno a uno los logros alcanzados en materia educativa durante este año.

Explicó que, en el componente Barranquilla, Ciudad Segura y Solidaria, más de 36.000 niños y niñas han sido atendidos en el programa de Primera Infancia, mediante acciones integrales que incluyen sensibilización y acercamiento al idioma inglés desde los primeros años, fortaleciendo sus competencias y oportunidades futuras.

Asimismo, más de 153.000 estudiantes y 3.800 docentes se han beneficiado con programas de bilingüismo. De manera complementaria, 8.000 estudiantes han sido impactados con estrategias de habilidades digitales, a través de procesos de exposición, inmersión y aprendizaje, preparando a las nuevas generaciones para los retos del mundo actual.

En materia de educación superior, el Distrito reportó un avance calificado como “histórico”, al pasar de 2.500 estudiantes matriculados en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) antes de 2024, a más de 17.000 en la actualidad. A través del programa IUB al Barrio, 5.700 jóvenes han accedido a oportunidades de formación profesional, consolidando una educación más incluyente y cercana a la comunidad.

En cuanto a infraestructura educativa, a la fecha se han construido o mejorado 120 aulas escolares, mientras que nueve instituciones educativas se encuentran actualmente en construcción.

La administración distrital también destacó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entrega 20 millones de raciones al año, garantizando cobertura, calidad y sostenibilidad en la atención de los estudiantes, gracias a que el 89 % del programa es financiado con recursos propios del Distrito.

Durante 2025, Barranquilla también se consolidó como la ciudad capital con más colegios públicos en categoría A+, al alcanzar 16 instituciones en este nivel, logro que le valió el Premio Reto Nacional por la Educación – Colombia Líder.

Adicionalmente, la capital del Atlántico registra el mayor avance del país en tránsito inmediato a la educación superior, con un 56,7 % de los egresados de colegios accediendo a este nivel educativo. A estos resultados se suma el programa Beca de tu Vida, mediante el cual se han otorgado 100 becas, de las cuales 40 corresponden a estudios de medicina.