El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, designó este 29 de diciembre a dos nuevos miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Las nuevas expertas comisionadas son Ángela Álvarez Gutiérrez y Adriana María Jiménez Delgado y quienes tienen una amplia trayectoria en el sector energético.

Ángela Álvarez Gutiérrez es ingeniera de la Universidad Antonio Nariño y cuenta con especializaciones en gestión y control de calidad de las universidades de Ibagué y Valencia (España), en gerencia de recursos energéticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en financiamiento de energía verde del International Finance Corporation Green Banking (Alemania).

Además, es magíster en calidad y gestión integral de la Universidad Santo Tomás.En su trayectoria profesional se ha desempeñado como directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y ha trabajado en Ecopetrol y Petrobras.

En diálogo con EL HERALDO, Álvarez aseguró que recibe este nombramiento con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con el país. “Es un honor que asumo con rigor técnico, independencia y vocación de servicio público, consciente del papel estratégico que cumple la comisión en la regulación de los sectores de energía y gas, para garantizar eficiencia, sostenibilidad, confiabilidad y la protección de los usuarios”, afirmó.

Asimismo, reiteró que tiene la completa convicción de aportar su experiencia y conocimiento al fortalecimiento institucional de la comisión, con el fin de promover decisiones basadas en evidencia técnica, el diálogo con los actores del sector y alineadas con los objetivos de la transición energética, la competitividad y la equidad.

“Mi propósito será contribuir a una regulación transparente y estable que genere confianza, fomente la inversión y responda a los retos actuales y futuros del sistema energético colombiano”, afirmó.

Por su parte, Adriana María Jiménez Delgado es economista, con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas, regulación económica y gestión de proyectos de infraestructura, tanto en Colombia como en el exterior.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Creg —donde fue asesora y comisionada encargada—, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), donde estuvo al frente de la coordinación del Grupo de Transición Energética Justa. También ha sido consultora en proyectos de infraestructura en Argentina y ha trabajado en la Unidad de Restitución de Tierras y en Fedepalma.

Con la llegada de estas dos nuevas expertas, junto a los comisionados Orlando Velandia, William Mercado, Fanny Guerrero y Antonio Jiménez, la Creg alcanza el número mínimo requerido de integrantes para adoptar decisiones relacionadas con la regulación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos.