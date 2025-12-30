La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Caribe S.A.S acordaron esta semana la terminación anticipada del contrato de concesión asociado al Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla.

En ese sentido, a partir del próximo 2 de enero comenzará una etapa de reversión para que tanto esta infraestructura vial, como los peajes existentes en Turbaco, Sabanagrande y Galapa pasen a control del Invías.

Con respecto a esto, el concesionario manifestó que esta disolución se debe a los diversos hechos de protesta social que se presentaron durante la ejecución del contrato y que activaron la obligación de riesgos a cargo de la ANI por un menor recaudo en las estaciones de peaje e incumplimientos en la instalación de otros en el sector de Arroyo Grande, en Luruaco.

Además, Autopistas del Caribe señaló que dichas situaciones le impidieron alcanzar el cierre financiero del proyecto, y que generaron un Evento Eximente de Responsabilidad.

En consecuencia, se decidió demandar a la ANI, solicitando la terminación anticipada del contrato desde el mes de mayo de 2024, ante un Tribunal de Comercio Internacional.

La demanda contemplaba el reconocimiento de perjuicios por un valor que ascendía a $1.290.551.050.234, pero ambas partes lograron un acuerdo de terminación consensuada que permitió resolver las diferencias y que la ANI se ahorrará cerca del 63% de las pretensiones del concesionario, sin que esto implicara reconocimiento alguno sobre el fondo de las mismas.

Así las cosas, las sumas acordadas serán pagadas con los recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo del proyecto, sin necesidad de acudir a recursos del Presupuesto General de la Nación, y serán tenidas en cuenta al momento de liquidar el Contrato.

El acuerdo de transacción también pondrá fin al Tribunal Internacional y permitirá gestionar el riesgo de una eventual condena de mayor cuantía a la Nación, cuya definición habría ocurrido hacia mayo de 2027, con los costos financieros asociados a la prolongación del proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la etapa de reversión del contrato, el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. continuará con sus labores de operación y mantenimiento del corredor, así como las estaciones de peaje existentes por un período de 200 días.

Defensa del concesionario

Desde el inicio de la concesión en 2021, Autopistas del Caribe ha tenido a su cargo la operación y el mantenimiento vial del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, así como la ejecución de acciones sociales, ambientales y comunitarias en sus zonas de influencia.

Más allá del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la concesión confirmó que ha desarrollado iniciativas dirigidas a emprendedores, campesinos, pescadores, artesanos, mujeres cabeza de hogar, deportistas y comunidades en general, mediante procesos de capacitación, acompañamiento y apoyo productivo en los municipios de Atlántico y Bolívar.

Sumado a esto, señaló que se continuó ejecutando sus actividades contractuales a pesar de la protesta social, y que se sellaron más de 282.000 metros de fisuras; se aplicaron cerca de 8.000 metros cúbicos de asfalto para la reparación de baches y se ejecutaron más de 2.600 kilómetros de rocería.

La firma también resaltó que se realizaron 13.768 metros cuadrados de demarcación vial, así como se instalaron y repusieron 964 metros de defensas metálicas y cerca de 60.000 tachas reflectivas.

Entre los servicios de atención a usuarios, Autopistas del Caribe dio a conocer que prestó servicio a más de 7.000 usuarios a lo largo del corredor, incluyendo acciones con grúa vehicular, ambulancia, asistencia mecánica e inspección vial.

De igual forma, desde Autopistas del Caribe se realizaron capacitaciones ambientales, campañas de cultura vial dirigidas a motociclistas, peatones y conductores, y jornadas pedagógicas en instituciones educativas.