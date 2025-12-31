La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Seccional Norte, manifestó este miércoles 31 de diciembre su preocupación por la liquidación anticipada del proyecto de concesión Autopistas del Caribe, al considerar que se trata de una iniciativa estratégica para la conectividad, la competitividad logística y el desarrollo económico del Caribe colombiano.

Lea más: Alcaldía de Barranquilla refuerza seguridad durante cierre de año y bienvenida del 2026

Según el gremio, la terminación del contrato pone en riesgo un proyecto clave para la movilidad entre Cartagena y Barranquilla, y genera impactos directos en el empleo, la dinámica económica regional y la eficiencia del transporte de carga en uno de los corredores más importantes para la competitividad del país.

La CCI manifesó que, “si bien la infraestructura retornaría a la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías). Advertimos que esta decisión obliga al Estado a asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión Privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas”. Esto, señalaron, representa retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos.

Ver más: Las tradiciones de fin de año que se transforman en Barranquilla

Asimismo, el gremio indicó que la liquidación del proyecto genera incertidumbre sobre el futuro del corredor vial y envía señales que podrían afectar la confianza de los inversionistas en el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura en el país.

“Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país.”, señaló la CCI Seccional Norte.

Finalmente, la entidad reiteró que la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura requiere esquemas financieros viables, reglas claras y estabilidad institucional.

Lea también: Hay horarios especiales en el Ecoparque, Puerto Mocho, el Muelle 1888 y playas de Puerto

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que, a través de las entidades competentes, se garantice una gestión técnica, eficiente y transparente del proceso de liquidación, se brinde claridad sobre el esquema bajo el cual será administrado el corredor vial y se definan alternativas realistas que permitan preservar las condiciones de operación y servicio, en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo sostenible de la región Caribe y del país.