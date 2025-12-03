Dos días después del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora internacionalmente la No Violencia Contra la Mujer, la Secretaría de Mujer del Atlántico inauguró el primer Punto Violeta en el Hospital de Malambo, siendo el primer municipio del departamento en contar con este espacio destinado a la población femenina que es víctima de estos delitos.

“Para nosotros es fundamental que las víctimas de violencia basada en género tengan un derecho fundamental: una atención integral y humanizada, que se las trate con dignidad y se protejan sus derechos”, dijo a EL HERALDO María Lourdes Dávila Márquez, secretaria de la dependencia.

Para constituir Punto Violeta capacitaron a funcionarios, médicos, psicólogos y terapistas en enfoque de género para que todas las víctimas tengan de forma inmediata una atención prioritaria y sin revictimización.

“Hemos notado cómo muchas de las víctimas, cuando asisten a un centro de salud o a un hospital, presentan demoras en cuanto a la atención y la recolección de muestras. La realidad es que, cada vez que están en un hospital o en una IPS, muchas veces a estas mujeres les toca repetir una y otra vez su testimonio de profesional en profesional”, relató la secretaria a esta casa editorial, y notificó que el propósito es también replicar este punto en los 22 municipios del Atlántico.

Por otro lado, la encargada de despacho explicó que Malambo es el municipio en estrenar este espacio ya que figura entre los territorios con más denuncias y cifras de violencia basada en género.

Panorama de la mujer en el Atlántico

De acuerdo con la secretaria María Lourdes, este 2025 se presentó una disminución significativa frente al 2024. Hasta la fecha, este año se han tipificado 7 feminicidios: cuatro en Barranquilla y tres en el resto del Atlántico.

Por otra parte, la gran mayoría de muertes desafortunadas que se condenaron son 37 asesinatos violentos por sicariato, ajuste de cuentas, microtráfico y también por la instrumentalización de mujeres dentro de bandas delictivas.

“Es importante seguir trabajando y previniendo que las mujeres tengan un rol activo dentro de actividades delincuenciales y evitar que sean instrumentalizadas por la delincuencia”, sentenció.