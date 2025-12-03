Personal técnico de Air-e Intervenida adelantará este jueves 4 de diciembre labores de poda preventiva e instalación de postes en el circuito Saco, como parte de las acciones de mantenimiento programadas para mejorar la calidad del servicio en la región.

Los trabajos se ejecutarán entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m., tiempo durante el cual se suspenderá temporalmente el suministro de energía en distintos puntos del municipio.

Las zonas afectadas serán el sector urbano y rural del corregimiento de El Cerrito, así como la vereda Los Olivos y Bocatocino, en jurisdicción de Juan de Acosta.

La empresa explicó que estas labores son necesarias para prevenir fallas, retirar ramas que puedan interferir con las redes y reforzar la infraestructura eléctrica ante la llegada de la temporada decembrina, cuando aumenta la demanda y se requiere mayor estabilidad en el servicio.

Finalmente, Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud o reporte relacionado con el servicio de energía a través de la línea 115, o vía WhatsApp al 313 430 0000.