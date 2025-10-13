Por los resultados positivos obtenidos en la implementación del contraflujo en la calzada norte de la carrera 51B entre calles 94 y 84, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial decidió que este sector quedará como cambio de sentido vial de manera permanente las 24 horas, de lunes a domingo (incluyendo festivos) a partir de este martes 14 de octubre.

“Al monitorear los resultados después de un año de operación del contraflujo, se observa que se mantiene una reducción en tiempos de viaje de más del 57%. Esta medida busca mejorar la movilidad en nuestra ciudad, optimizando los tiempos de desplazamiento y reduciendo la congestión en uno de los corredores más transitados. Invitamos a los actores viales a tener buenas conductas en las vías”, explicó la secretaria de Tránsito, Yaciris Cantillo.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

De esta manera, la dependencia del Distrito explicó que el cambio de sentido vial funcionará con los sentidos de circulación con los que opera en la actualidad el contraflujo, en donde la carrera 51B entre calles 92 y 84 pasará de doble sentido a único sentido de circulación occidente – oriente (de Puerto Colombia hacia el Centro), de manera permanente.

Así como la calzada norte de la carrera 51B entre calles 94 y 92, la cual quedará en doble sentido de circulación occidente-oriente (Puerto Colombia - Centro) y de oriente-occidente (Centro - Puerto Colombia).

“Barranquilla es una ciudad dinámica, que a través de estas acciones de gestión de tránsito logra impactar de forma positiva a los conductores y peatones, quienes tienen otras alternativas diferentes a las rutas tradicionales, para moverse de manera segura por el sector y su área de influencia”, expresó la Secretaría de Tránsito a través del comunicado emitido.

Cabe resaltar que, para la implementación de la medida, se están realizando obras de señalización y semaforización que se proponen garantizar mejores condiciones de seguridad vial para los usuarios del corredor.

Asimismo, las obras también incluyen demarcaciones, líneas de carril, flechas direccionales, instalación de nuevos postes semafóricos y reubicación de módulos para una mejor regulación del tráfico.

Motivo de la medida

De acuerdo con los resultados de toma de información, sobre la carrera 51B (en sentido occidente – oriente) circulan más de 2.300 vehículos por hora, en hora de máxima demanda.

Luego de que la oficina inspeccionara los resultados, observaron que después de un año de operación del contraflujo se mantiene una reducción en tiempos de viaje de más del 57%, lo cual refleja que los conductores reducen sus tiempos de desplazamiento para llegar a su destino, mejorando su calidad de vida.

Por otro lado, frente a los cambios, el despachó desplegó una serie de recomendaciones tales como observar y mantenerse atento a las señales de tránsito; respetar los límites de velocidad y tener el cuidado de no invadir el carril contrario, así como tampoco bloquear las intersecciones, y atender las indicaciones de la Policía de Tránsito y orientadores de movilidad en caso de que circule por el área de influencia.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con apoyo de los orientadores de movilidad y la Policía de Tránsito, velará por la seguridad vial de peatones y conductores y estarán atentos para evitar congestiones en estas vías”, aseguraron en el documento.