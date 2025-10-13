La empresa Air-e informó que adelantará intervenciones eléctricas este martes en varios sectores como Juan de Acosta, Tubará y Usiacurí, por lo que se suspenderá el servicio de energía en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

De esta manera, los primeros trabajos de mantenimiento preventivo se harán en Juan de Acosta con el cambio de transformadores, que afectará a los barrios Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, La Relojera, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Palenque, Calle Iglesia, Calle Nueva, Las Flores, Calle Grande, Las Delicias, La Esperanza, San Martín, Bellavista, Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla, en el horario antes mencionado.

En lo que respecta a Tubará, el suministro eléctrico se verá interrumpido en zona urbana y rural de los corregimientos de Piojo, Agua Viva, El Cerrito, Saco, La Chorrera; y los sectores de Punta Astillero y Bocatocino.

Además, estas intervenciones se extenderán hasta la zona urbana y rural de El Vaiven; en zona rural de Santa Verónica, y en sectores y fincas aledañas a la vía El Vaiven- Tubará.

Otro tipo de adecuaciones se harán en zona rural y urbana de Usiacurí, desde las 8:09 a.m. hasta las 4:00 p.m., siendo necesaria la suspensión del servicio de energía en sectores y fincas aledañas a la vía Usicaurí- Palmarito, desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 6.

Finalmente, en el barrio La Paz de Barranquilla se hará un cambio de poste en el sector de la calle 15 con carrera 13, en el horario comprendido entre las 8:10 a.m. y las 4:00 p.m.