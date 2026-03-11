Más de 2.000 testigos electorales distribuidos por toda la región del Caribe colombiano respondieron al llamado del Consejo Nacional Electoral para participar en las capacitaciones dictadas de manera virtual y presencial para las pasadas elecciones legislativas y de consultas interpartidistas que se llevaron a cabo en el país.

De acuerdo con Luis Armando Mosquera, testigo electoral en el municipio de Santa Lucia las jornadas de capacitación transcurrieron con mucha transparencia y calma, con gran orden público en el municipio".

Por su parte, Sonia De La Hoz, testigo electoral en Piojó, resaltó la labor realizada por los jurados en las mesas de votación ubicadas en la cabecera municipal. “Por parte de ellos ha habido transparencia, y han cumplido todos con su deber”.

Por su parte, Pura Racedo, delegada del Tribunal de Garantías del CNE, aseguró que se hizo presencia en cada uno de los municipios y sus corregimientos, con las autoridades y los altos mandos militares. “Fue una labor muy productiva porque no hubo situaciones que lamentar durante las votaciones y sus escrutinios”.

Puso de presente que: “cada actor electoral actuó acorde a su misión encomendada. No recibimos quejas ni inconformismo por parte de los votantes, ni jurados, ni testigos. En materia de orden público sólo hubo un capturado en el municipio de Soledad, por delito electoral, constreñimiento al sufragante. De resto, hubo capturas que no tuvieron nada que ver con las elecciones ”.

Cabe resaltar que en total fueron 2.133.135 sufragantes los que ejercieron su derecho al voto en municipios como Campo de la Cruz, Santa Lucía, Palmar de Varela, Juan de Acosta, San José de Saco, Suan, Piojó, Galapa y Puerto Colombia, ratificando el compromiso del CNE de transparencia y legitimidad.