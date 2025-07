Debido a la maratón ‘Colombia corre por la paz y la solidaridad’ — que está destinada a resaltar el apoyo de la recuperación del precandidato presidencial Miguel Uribe—, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial programó cierres viales totales este domingo 6 de julio.

El despacho informó que, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., no está habilitado el acceso a la avenida del Río desde la calle 80 hasta la Ventana de Campeones; así como el de la calle 78 entre la avenida del Río y la vía 40, y el de la calle 72 entre vía 40 y avenida el Río.

Le puede interesar: Construcción de las primeras canchas solares en Barranquilla avanzan en un 45 %

En cuanto a los desvíos, los vehículos que se dirigen en sentido este-oeste (Centro- Las Flores), tendrán como ruta alterna la carrera 46 y luego la vía 40 hasta su lugar de destino. Por otro lado, aquellos que transiten en sentido oeste-este (Las Flores- Centro) tendrán como ruta alterna la vía 40 y luego la carrera 46 hasta llegar a su lugar de destino.

También notificaron que los peatones podrán utilizar los andenes y senderos existentes sobre el Gran Malecón, y que, durante el evento deportivo, se tendrá el apoyo del personal logístico, orientadores y autoridades.

Detalles de la carrera

El maratón, cuyo objetivo es 'Correr por la sanación’ de Miguel Uribe Turbay, se realizará también en gran parte del territorio nacional. En total, serán cinco kilómetros los que los participantes podrán correr en 21 ciudades y municipios de diferentes departamentos del país para pedir por la recuperación del precandidato presidencial, quien fue atacado a tiros el pasado 7 de junio.

Además: Barranquilla lanza programa deportivo para formar a 2.500 jóvenes

En Barranquilla, la ‘Carrera por la Vida’ iniciará a las 6:00 de la mañana y la hora de cierre será a las 10:30 a.m. y tendrá como punto de partida el Gran Malecón del Río, sobre el sector Puerta de Oro en la calle 80. La actividad deportiva será 100 % gratuita.