El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam- anunció en su más reciente boletín de condiciones meteorológicas, que el clima de lluvia continuará durante los próximos días en la región Caribe y en lo que tiene que ver al Atlántico se esperan tormentas en algunos sectores del departamento.

Según manifestó la oficina de meteorología, el norte del país tendrá jornadas lluviosas a lo largo de los próximos días, afectado a casi todos los departamentos frente al Mar Caribe.

En ese sentido, para esta semana “se espera en la mayor parte de la región Caribe condiciones de lluvias, especialmente en horas de las tardes y de las noches. Las lluvias podrían venir a acompañarse, en algunos casos, de tormentas eléctricas. Se destacan sectores del sur de La Guajira, zonas de César, Magdalena”.

Puntualmente, para “el departamento de Atlántico también se espera con algo de precipitaciones después del mediodía, pero especialmente hacia el sur del departamento, las de mayor intensidad”.

Es por eso que en “hay sectores de Bolívar, también con probabilidad de lluvias. Sucre hacia la zona sur, y de igual manera en sectores del departamento de Córdoba. Estamos para esta época del año atravesando por la temporada de lluvias en la región Caribe, por lo que todavía le recomendamos estar muy atentos con la evolución de la situación. Esas lluvias se van a prolongar esta semana”.

El llamado es a la precaución, pues “durante estos próximos días van a persistir las lluvias en la región Caribe. Se aproximan condiciones muy favorables para el desarrollo de estas precipitaciones. Estamos en la época del año que es acorde para la situación”.

Durante el fin de semana en Barranquilla hubo fuertes lluvias, por lo que se le pide a la comunidad de la ciudad y su área metropolitana tomar todas las precauciones a la hora de los aguaceros.