Por grabaciones en sectores de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció la programación de cierres viales temporales que empiezan desde el martes 14 de octubre.

De esta manera, la entidad recomendó planificar los desplazamientos con antelación durante la semana.

La medida estará vigente en el tramo de la carrera 54, entre calles 68 y 64; la carrera 58, entre calles 68 y 64, y la calle 64, entre carreras 53 y 54, estarán cerradas desde el 14 al 18 de octubre de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

En ese orden de ideas, la dependencia distrital sugirió a los conductores que transitan por la carrera 54, sentido oeste-este, que tomen la calle 68 (sentido norte-sur) hasta la carrera 49.

En caso de que se dirijan a la carrera 54 (sentido este-oeste), deben tomar la carrera 58 hasta la calle 68 y girar a la izquierda hasta la carrera 54. Y quienes se desplacen por la calle 64 sentido sur-norte deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68.

Otros cierres

Asimismo, habrá cierre temporal en los tramos de la carrera 53 entre las calles 47 y 45; en la calle 46 entre las carreras 52 y 53B, y la calle 45 sentido norte-sur entre las calles 52 y 53B desde las 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ante esta restricción, la Secretaría recomendó a los conductores tomar la calle 47 hasta la carrera 53B. En caso de que transite por la carrera 53 (sentido este-oeste), deben tomar la calle 45 (sentido norte-sur) hasta la carrera 52. Y si se dirige a la calle 46 (sentido sur-norte), deben optar por la carrera 52 hasta la calle 47.

Ese mismo día (martes) también estarán bloqueadas las calles 41, entre carreras 45 y 46, y calle 41 entre carreras 46 y 50.

Con el fin de facilitar la movilidad por la calle 41 (sentido sur-norte), puede dirigirse a la carrera 45 hasta la calle 42. Y si transita por la 46 (sentido este-oeste), debe tomar la calle 42 (sentido sur-norte).

Adicionalmente, por trabajos de construcción y pavimentación, a partir del 14 de octubre y hasta el 14 de noviembre se mantendrá cerrado el tramo comprendido entre la calle 99C y las carreras 45 y 45A, así como la carrera 45A entre las calles 99C y 100.

Los conductores que transiten por la calle 99C deberán desviarse por las carreras 44, 44B y 45 para retomar la calle 100 y continuar su recorrido habitual.

Restricciones del miércoles

Por otra parte, el miércoles 15 de octubre se implementarán cierres temporales desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en los sectores de la carrera 63 entre calles 58 y 66, y la calle 64 entre carreras 62 y 64.

Durante este tiempo, los conductores podrán utilizar rutas como la calle 58 sentido norte-sur hasta la carrera 62; la calle 66 sentido sur-norte hasta la carrera 64; la carrera 62 sentido oeste-este hasta la calle 58 sentido sur-norte o la carrera 64 hasta la calle 66 en sentido norte-sur.

Sugerencias de la entidad

Ante este escenario, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial solicitó –a través de un comunicado de prensa– comprensión por parte de la comunidad barranquillera.

También invitó a los ciudadanos y conductores seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, tales como los orientadores de tránsito que estarán desplegados en dichas zonas.

Finalmente, la dependencia distrital hizo un llamado al respeto de las señalizaciones que están dispuestos en los puntos intervenidos.