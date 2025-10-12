En aras de darle seguimiento al comportamiento de la demanda de energía durante el periodo de mantenimiento de la planta de regasificación, el Ministerio de Minas realizó una visita al Centro de Control de Afinia este fin de semana.

Esta jornada de monitoreo estuvo liderada por la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt Esmeral en el marco de una labor que podría generar impactos en el sistema eléctrico.

La viceministra tuvo la compañía de Ricardo Arango —gerente general de la empresa distribuidora del servicio para 4 departamento del Caribe y 11 municipios del Magdalena— , con quien revisó el plan de contingencia y las estrategias operativas implementadas para garantizar la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos.

Tras la inspección, la funcionaria destacó la “organización de Afinia y el comportamiento responsable de los usuarios, cuyo consumo eficiente ha contribuido a mantener la estabilidad del sistema”, expresó la compañía a través de un comunicado.

Asimismo, la encargada reiteró la importancia de continuar promoviendo acciones de ahorro y uso racional de la energía. Finalmente, hizo un llamado a los usuarios para cuidar el servicio, con el fin de fortalecer la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.