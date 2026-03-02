La construcción de parques solares en el departamento del Atlántico continua fortaleciéndose y, simultáneamente, trayendo progreso al territorio a través de la generación de empleos y energías más limpias.

Enel Colombia —una de las mayores generadoras eléctricas del país— anunció el inicio de operación comercial del parque solar Guayepo III, ubicado en Ponedera. Se estima que su capacidad asciende a 180 MWac (267 MWp).

El proyecto tiene 457.764 paneles bifaciales interconectados entre sí, los cuales generarás 531 GWh al año.

De esta misma forma, la firma dio a conocer que el Parque Solar Atlántico ya está en etapa de prueba. Esta central solar cuenta con una capacidad de 180 MWac (256 MWp) y se encuentra situada entre los municipios de Sabanalarga y Usiacurí.

Con un avance constructivo del 75%, Parque Solar Atlántico inyectó su primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Y, una vez culmine completamente su construcción, sus 403.920 paneles distribuidos en 34 subcampos generarán 525 GWh al año.

Enel Colombia destacó que el desarrollo de estos dos proyectos conllevó a la generación de más de 4.300 empleos, de los cuales el 79% fueron ocupados por personas de la región.

La empresa aseveró que sus complejos solares Guayepo I&II —el más grande del país y en operación desde finales de 2024—, Guayepo III y Atlántico completarán una capacidad de 730 MWac (985 MWp), lo que los convertirá en “el principal complejo de energía solar del país, generando la energía capaz de suplir las necesidades de alrededor de 3 millones de personas”.

Se detalló, además, que los cinco parques de Enel en operación comercial (La Loma, El Paso, Fundación, Guayepo I&II y Guayepo III), completan una capacidad de más de 867 MWac (1.149 MWp), representando más del 50 % del total de energía solar en Colombia.

Cerca de la meta

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que con el inicio de la fase de pruebas de la planta de Parque Solar Atlántico se está a 2 GW de llegar a la meta propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro de generación solar, enmarcado en el plan 6GW Plus.

Cortesía Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia.

En detalle, el funcionamiento de esta planta impulsó que Colombia llegara a los 4 GW en generación de energías limpias, equivalentes al 17,09% de toda la matriz energética del país.

“Con la producción de 180MW de esta planta solar, el país subió a 17,09% su participación de toda la matriz de energética usada en Colombia consolidándose como un pilar creciente en el desarrollo y bienestar de todo el territorio nacional”, afirmó el jefe de la cartera.

En esta misma línea, el ministro Palma aseguró que este es un hito relevante que evidencia el compromiso del sector con una transición ordenada, segura y sostenible

En ese orden de ideas, desde el Gobierno nacional se destacó que la transición energética dejó de ser una promesa para “volverse una realidad palpable que avanza desde el Caribe hacia todos los rincones del país”.