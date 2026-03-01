Este domingo 1 de marzo, la Asamblea Departamental del Atlántico instaló el primer período de sesiones ordinarias de 2026.

Durante este período, la corporación desarrollará una agenda orientada al seguimiento de la ejecución presupuestal, la evaluación de programas estratégicos y el acompañamiento a las iniciativas que impacten el desarrollo territorial, consolidando su papel como órgano de control político y escenario de deliberación democrática.

La sesión fue instalada por el presidente de la corporación, Estéfano González Diazgranados, quien señaló que el compromiso para 2026 es mantener una Asamblea cercana a la gente y activa en el territorio.

“Este será un año clave para el Atlántico. Desde la Asamblea trabajaremos con responsabilidad, recorriendo los municipios y haciendo seguimiento permanente a la gestión pública, con el propósito de que cada acción institucional se traduzca en bienestar para nuestra gente”, expresó el presidente González.

En el marco de la sesión inaugural, los diputados Lourdes López, Alfredo Varela, Merlys Miranda y Francisco Sánchez presentaron una proposición mediante la cual se citó a funcionarios del orden departamental para rendir cuentas ante la corporación.

Entre los convocados se encuentran la gerente de EDUBAR, Angelly Criales; el secretario de Infraestructura, Azael Antonio Charris Salas; la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Johana Ospina Corso; el secretario del Interior, Luis Carlos Luque; y el comandante de la Policía del Atlántico, Deata.

Afirmaron que estas citaciones marcan el inicio de una agenda de seguimiento a sectores estratégicos para el desarrollo del departamento, fortaleciendo los mecanismos de control político y garantizando mayor transparencia en la gestión pública.

Con la instalación de este período ordinario, “la Asamblea del Atlántico ratifica su compromiso de ejercer una labor técnica, responsable y cercana a las comunidades, contribuyendo al progreso sostenible del departamento y al bienestar de todos los atlanticenses”, expresaron en el comunicado.