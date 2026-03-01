Luego de emprender una convocatoria que recibió 541 propuestas provenientes de 22 municipios del Atlántico, la Gobernación formalizó la entrega de incentivos económicos por un valor total de 264 millones de pesos a los jóvenes emprendedores que ganaron el concurso.

Este fondo concursable fue diseñado como una estrategia bandera para empoderar a líderes comunitarios y tiene el papel de representar la apuesta institucional por la juventud del Atlántico.

“Con este fondo, estamos premiando la innovación y la sostenibilidad, estamos dándole un apoyo para cumplir los sueños de nuestros jóvenes asegurando que los proyectos nazcan y permanezcan en el tiempo generando oportunidades reales para ellos y el departamento”, expresó el gobernador Eduardo Verano.

El proceso de selección, que contó con la participación de 413 iniciativas que cumplieron los requisitos técnicos, culminó con la elección de 22 ganadores finales, que recibieron el capital semilla para ejecutar soluciones reales y duraderas que fomenten el progreso en sus comunidades.

“Los jóvenes ganadores recibieron un incentivo de $12 millones para avanzar en sus proyectos, tendrán acceso a una escuela de liderazgo a través de mentorías especializadas para fortalecer la estructura de sus propuestas”, manifestó la gerente de Capital Social, Karina Llanos.

Asimismo, la encargada aseguró que “estas iniciativas se alinean directamente con las metas de Gobierno Verano de generar empleo digno para distintas poblaciones y que en muchas de éstas, se promueve una sostenibilidad ambiental real a través del aprovechamiento de recursos locales”.

Acerca de los proyectos

Dentro del portafolio de ganadores destacan modelos ejemplares como el proyecto Rinos Emprende en Soledad, liderado por jóvenes con discapacidad visual de la Selección Atlántico de Goalball, que integra la inclusión productiva con el deporte de alto rendimiento.

En Malambo, la iniciativa Taruya Nativa propone una solución ecológica al transformar plantas invasoras en productos artesanales de valor comercial, mientras que en Puerto Colombia, el proyecto Madera con Propósito implementa un modelo de economía circular al reutilizar madera de náufrago para la creación de mobiliario con sentido social.

“Este reconocimiento es un gran apoyo en el que la Gobernación mira hacia la juventud para dar alternativas. Lo que queremos con nuestro proyecto con la taruya es enseñar y capacitar a las veredas aledañas para que la rescaten y le den procesos para procesarlas y convertirlas en arte y se convierta en unidad de negocio no solo para nosotros sino también para otros jóvenes y hasta personas mayores”, explica Natalia Pineda, ganadora por su proyecto Taruya Nativa por Malambo.