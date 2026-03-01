Con una inversión de 2.000 millones de pesos y tras un proceso competitivo en el que participaron 3.620 personas, la Alcaldía de Barranquilla seleccionó 340 emprendimientos que recibirán capital semilla para impulsar sus ideas de negocio. La iniciativa, desarrollada a través del programa Plan Semilla y enmarcada en el Plan de Desarrollo ‘Barranquilla, otro nivel’, busca dinamizar la economía local y ampliar las oportunidades para poblaciones priorizadas.

Del total de inscritos, el 71 % fueron mujeres, cifra que marcó una tendencia constante a lo largo de la convocatoria. Tras una primera fase, 750 emprendimientos avanzaron a la etapa de pitch y 583 presentaron sus proyectos ante un comité evaluador especializado. Finalmente, 340 propuestas fueron elegidas luego de una evaluación técnica y financiera.

El programa se ejecutó en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y benefició a 300 jóvenes entre los 17 y 34 años, además de 40 personas con discapacidad y sus cuidadores. Cada emprendimiento recibió hasta cinco millones de pesos, de acuerdo con sus necesidades y plan de inversión previamente estructurado.

Más allá del apoyo económico, los participantes completaron una ruta formativa en modelo de negocio, gestión empresarial y financiera, competitividad, formalización y sostenibilidad. Este componente académico fue clave para fortalecer las capacidades de los emprendedores y garantizar un uso estratégico de los recursos asignados.

El alcalde Alejandro Char destacó que el programa pone en el centro a las personas y sus historias de superación. Resaltó que detrás de cada iniciativa hay jóvenes que estudian y trabajan, madres cabeza de hogar que transformaron la necesidad en oportunidad y ciudadanos que ven en el emprendimiento una vía para generar empleo y progreso.

Desde el sector empresarial, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, subrayó la importancia de consolidar alianzas estratégicas para fortalecer el tejido productivo de la ciudad. Invitó a los beneficiarios a continuar su formación y a aplicar en sus negocios “las tres P”: pasión, paciencia y perseverancia.

La iniciativa también recibió respaldo del ámbito financiero. David Vélez, CEO de Nubank, señaló que este tipo de programas impulsan el desarrollo económico y social, al promover la creación de empresas y la generación de empleo como motores de transformación.

En cuanto al perfil de los seleccionados, el 51 % estudia y emprende de manera simultánea. El programa priorizó madres cabeza de hogar (23 %), víctimas del conflicto armado (6,7 %), comunidades afrodescendientes (5,6 %), población LGBTIQ+ (3,8 %) y migrantes (2,6 %). Además, el 46 % de los proyectos se encuentra en etapa de ideación, mientras que el 54 % ya está en fase de puesta en marcha.

La distribución sectorial muestra una amplia diversidad: servicios y gastronomía (25 %), comercio (21 %), manufactura (20 %), tecnología (4 %), bienestar y salud (2 %) y economía verde (2 %). Con estos resultados, Barranquilla apuesta por consolidar un ecosistema emprendedor más inclusivo y competitivo, orientado a generar desarrollo sostenible en la ciudad.