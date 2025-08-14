Tras un acto celebrado en el campus de la ciudadela de la Universidad del Atlántico, quedó confirmado que el actual rector del centro de estudios, Danilo Hernández, aspirará a la reelección inmediata, luego de recibir un importante respaldo por firmas.

Lea más: Aprueban 129 mil millones para prevenir riesgos de salud laboral en docentes del país

Este jueves, en el marco de la última fecha habilitada para la inscripción de candidatos, un grupo de estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad del Atlántico, docentes, trabajadores y sindicalistas “se tomaron la plazoleta del bloque D, del campus de la Sede Norte, con banderas, carteles y camisetas para manifestar su respaldo a la continuidad del proyecto del Pacto por la Excelencia, de Danilo Hernández”.

Una vez en la tarima instalada, Hernández dijo: “hoy soy el rector y como hombre de honor debo ser respetuoso de las reglas y garantías de los demás, la institucionalidad se debe respetar por encima de cualquier interés individual. Me alientan, me llenan de fuerza y le pido a Dios que me oriente para tomar la mejor decisión”.

Al finalizar su intervención, expresó que “cualquiera que pretenda dirigir la Universidad del Atlántico tiene que contar con los estudiantes, con la comunidad y ser un rector que a través de un diálogo fraterno haga que las diferencias se concilien para lograr grandes propósitos”.

Por su parte, Antony Barrios, representante de Estudiantes ante la Junta Pro-ciudadela, presentó más de 9.000 firmas recolectadas en respaldo a la reelección del rector Danilo.

“En mis manos tengo la voluntad de los estamentos universitarios, tengo 9.870 firmas recogidas a lo largo de esta semana lo cual expresa cuál es la decisión que tenemos que seguir acompañando en este proceso institucional. Quienes han conocido el pasado de la Universidad saben cuáles han sido los cambios, una universidad proyectada hacia la regiones, líder de investigación y producción en la región Caribe”.

Los otros candidatos

De otro lado, a corte del mediodía de este jueves, EL HERALDO pudo conocer que estos serían hasta ahora los candidatos a la consulta que se realizará entre estudiantes y profesores de planta, para el periodo iniciará el 12 de octubre de 2025.

El primero de ellos es el actual secretario de educación del Atlántico, Leyton Barrios. Otro de los candidatos es el actual decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Dalin Miranda.

La docente de tiempo completo en economía, Vera Blanco, también aparece dentro de la lista de postuladas. Así mismo está el nombre de Wilfred Vilardi, doctor en Ciencias Gerenciales en Universidad Rafael Belloso Chacín y quien ha sido director de programas en la Universidad Autónoma del Caribe.

El arquitecto Dalmiro García también aparece dentro de los postulantes, desempeñándose como docente de la Universidad del Atlántico y Doctor en sostenibilidad y regeneración urbana y actualmente presidente de la Sociedad de Arquitectos del Atlántico.

El actual vicerrector Álvaro González también puso su nombre a consideración. Es Magíster en Investigación Educativa de la Universidad del Atlántico. Especialista en Gestión de Centros Educativos de la Universidad de Cartagena y Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico.

Lea más: COT da luz verde a iniciativa que busca convertir la región Caribe en un ente territorial

La última dentro del ramillete de nombres es la defensora de derechos humanos y lideresa social Norma Vera, quien contaría con el respaldo de político del movimiento Fuerza Ciudadana. Es especialista en Derecho Internacional Humanitario y egresada de la Universidad del Magdalena