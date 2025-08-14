Tras la reunión de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) realizada en la sede del Ministerio del Interior, en Bogotá, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en su calidad de presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, anunció que el proyecto de ley que permitiría convertir a la región en una Región Entidad Territorial fue declarado viable.

Acompañado por el gerente de la RAP, Jesús Pérez, y el secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, el mandatario departamental expresó su satisfacción por la decisión de la COT. Esta decisión abre el camino para avanzar en la transformación de la actual RAP en una entidad con autonomía territorial.

El próximo paso será la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República, lo que permitirá que los habitantes e instituciones de los departamentos de la región den el salto para convertirse en la primera zona del país en transformarse de una figura administrativa y de planificación a una Región Autónoma como Entidad Territorial.

Esto le otorgará funciones, poderes y recursos para decidir y administrar sus propios proyectos estratégicos, vinculando la acción estatal al desarrollo de la región.

Durante la reunión se abordó el tema en el que los actores regionales han insistido desde el llamado “Voto Caribe” de marzo de 2010, cuando 2.5 millones de habitantes votaron afirmativamente por la creación de la región.

“Hoy hemos dado un paso histórico y trascendental en la construcción de la Región Caribe como entidad territorial, porque la Comisión autorizó unánimemente el paso de la RAP a la RET”, afirmó el gobernador del Atlántico.

Agregó que esto significa que se está a un paso de avanzar con el proyecto que crea la región Caribe, que tendrá que ser ratificado mediante refrendo que se realizaría en concordancia con las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026.

El secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, manifestó que esta decisión de la COT se dio en cumplimiento del mandato que establece el artículo noveno de la Ley 1962 de 2019. Esta ley exige como requisito sine qua non el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial para que la Región Caribe pueda convertirse en entidad territorial.

Por su parte, Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe, señaló que este avance cumple con la tarea encomendada por los gobernadores del Caribe para fortalecer la autonomía territorial y dotar a la región de las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo y transformación.

A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó en la red social X del Ministerio que “La Región Caribe pide convertirse en Región Entidad Territorial, y lo hace con la frente en alto, con unidad política, con músculo institucional y con un mandato claro: decidir sobre su propio destino. No es un favor, es un derecho que la Constitución reconoció y que el país aún no ha materializado”.

Así la RAP Caribe sigue dando pasos hacia adelante en la consolidación de la autonomía territorial en Colombia.