En el marco de los actos fúnebres que se adelantaron el pasado 13 de agosto en Bogotá por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado a los padres de familia a que cuiden y escuchen a sus hijos para evitar que terminen en manos de delincuentes. Cabe recordar que el también senador fue disparado por un adolescente de 15 años.

De esta forma, cuando entregaba unas casas restauradas en el barrio Las Flores, instó a que los padres estrecharan más sus relaciones con sus hijos para que no terminen cometiendo actos que afecten a la comunidad o arrebataran la vida de personas inocentes.

“Hoy es un día difícil para el país. Sin embargo, aquí seguimos cumpliéndole a los barranquilleros con nuestro programa de Mejoramiento de Vivienda. En esta oportunidad, aprovechamos para enviarle un mensaje a las familias, especialmente a los padres: cuidemos de nuestros hijos y estemos pendientes de ellos, porque la violencia nunca será el camino. No permitan que salgan a las calles a tirar piedras; mañana ese acto puede convertirse en un arma letal, como la que le arrebató la vida al senador Miguel Uribe Turbay. Construyamos juntos un país mejor, una mejor Barranquilla”, expresó el alto mandatario.

Y añadió: “A estos pelaos hay que cuidarlos mucho. Hay que protegerlos, hay que escucharlos. Hay que estar cerca de ellos, porque mira cómo están pasando cosas en Colombia. En las esquinas, los pelaos tirándose piedras. Hoy se tiran piedras y mañana se tiran bala”.

En medio de su encuentro con las familias del barrio Las Flores, Char recordó el suceso del senador Miguel Uribe: “Si uno no está pendiente de ellos, por lo menos en su época de crecimiento, terminan en manos de la delincuencia. Les dan una plata rápida y se van a extorsionar, a robar, terminan haciéndole mucho mal al país y sobre todo a la familia. Yo sé que entre todos podemos construir un país mejor. Mira lo que estamos sufriendo hoy con este muchacho Miguel Uribe, un pelao que pudo haber sido presidente. Mira cómo estamos sufriendo y le disparó un pelado de 14 - 15 años. No es la Colombia que nosotros queremos, ni la Barranquilla que nosotros queremos”.

En aras de incentivar a los jóvenes a que se conviertan en personas que aporten positivamente en la reconstrucción de la sociedad, la Alcaldía de Barranquilla recordó que continúan sumando esfuerzos para brindar herramientas desde la educación, las artes, el deporte, entre otros aspectos, a niños y jóvenes del Distrito.