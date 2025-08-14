Para fomentar la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, la Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura de inscripciones para el programa ‘Deporte Recreativo 2025’, entre jóvenes a partir de los 14 años.

Este espacio deportivo está orientado a promover hábitos de vida saludables y brindar oportunidades de recreación en las localidades Suroccidente, Suroriente, Norte-Centro Histórico, Metropolitana y Riomar.

El programa, impulsado a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, busca apoyar las iniciativas ciudadanas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de los barranquilleros, así como fortalecer la formación en actividades lúdicas, recreativas y deportivas que contribuyan a nuevas conductas de bienestar en la comunidad.

Con un alcance territorial amplio, ‘Deporte Recreativo 2025’ se desarrollará en canchas, parques y colegios, permitiendo a los ciudadanos escoger las disciplinas deportivas de acuerdo con sus intereses y la cercanía del escenario donde se imparten.

Desde deportes de combate hasta actividades al aire libre, estas son algunas de las disciplinas que podrás disfrutar: softbol, lucha olímpica, judo, karate – do, levantamiento de pesas, voleibol piso, futbol, running, atletismo, futbol salón, voleibol playa y baloncesto.

Durante la ejecución del proyecto, se ofrecerá acompañamiento constante a la comunidad, asegurando una experiencia formativa, saludable y segura. La meta para este año es beneficiar a 2.000 personas entre jóvenes, adultos y adultos mayores, según el cronograma establecido por la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte.

Este programa ratifica el compromiso del alcalde Alejandro Char con la inclusión, la salud y el bienestar de los barranquilleros, consolidando el deporte como herramienta de transformación social.