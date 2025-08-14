Daniel Rojas, ministro de educación de Colombia, se manifestó exigiendo rigor a los participantes del proceso de elección del próximo rector de la Universidad del Atlántico, que en este momento cursa con la inscripción de candidatos que cerrará hoy a las 5:00 de la tarde.

En el ambiente sigue la polémica por la posibilidad de aspiración de reelección de parte del actual rector Danilo Rojas.

En ese sentido, Rojas señaló que “el Ministerio de Educación Nacional ha tenido una posición de defensa de la democracia popular con la más absoluta transparencia y es nuestro deber así garantizarlo. El tribunal superior le ha dado la razón al Ministerio de Educación en los alegatos jurídicos que hemos hecho respecto a las pretensiones de la elección que ha tenido el rector, e instamos a la ciudadanía y a la Universidad del Atlántico a que iniciemos los procesos electorales normalmente y con todas las garantías para todos los candidatos y candidatas y que así entonces la comunidad sienta que hubo un reflejo de sus deseos”.

Rojas dio sus puntos de vista desde Puerto Colombia, donde lideró la socialización de los cambios en la ley 30 en sus artículos 86 y 87, en procura de mejorar el esquema de financiación de la educación pública superior.

Es por eso que no pudo evitar hablar de la polémica en cuanto a este tema: “Hay muchas desconfianzas en este proceso y por eso lo queremos blindar de la mejor manera y hemos pedido también apoyo a los agentes de control para que hagan una vigilancia permanente del proceso de elección del rector”.

Añadió que “Nosotros hemos dicho en diversos espacios que no compartimos las pretensiones de la elección porque no generan garantías para quienes tienen pretensiones de ser rectores o rectoras de la universidad y en ese sentido hemos puesto no solamente nuestra posición manifiesta, sino hemos acudido a los órganos legales para así garantizarlo”.

A pesar de todo ello, Rojas expresó que si el actual rector Danilo Hernández llega a tomar parte, exhortó a no tener favoritos por él o por algún otro y que sea un proceso en igualdad de condiciones.

“Sin embargo, si en el marco de las normas y las leyes y de la transparencia electoral el señor rector participa en las elecciones, pues estaremos muy vigilantes de que no haya una posibilidad de preferencia, por decirlo de alguna manera, para ser muy cuidadosos con las palabras y en que el proceso electoral se lleve de manera transparente”, cerró.