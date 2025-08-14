Con el propósito de acercar la oferta institucional a la comunidad, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, inauguró este miércoles el Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en el local 15 del Centro Comercial LeChams.

Durante el acto protocolario, acompañado por la junta directiva del Concejo Municipal, miembros del Gabinete y representantes de la Personería Municipal, el mandatario destacó que este espacio permitirá brindar una atención integral y rápida a los habitantes de Villa Campestre, Ciudad Mallorquín, Country Club Villas y Sabanilla Montecarmelo.

“Hoy estamos cumpliéndole a los llamados de nuestra comunidad, garantizándoles una atención integral y como ellos se lo merecen. En este Centro podrán presentar sus solicitudes, requerimientos o cualquier necesidad que tengan en su sector, y acceder a los incentivos tributarios por pronto pago en impuesto predial y de ICA”, afirmó Cedeño.

El CAM atenderá de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal.