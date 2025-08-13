Puerto Colombia se convertirá este jueves en un escenario clave para debatir la reforma a la Ley 30. A través de una audiencia pública, la comunidad educativa y la sociedad civil del municipio tendrá la oportunidad de expresar sus opiniones, propuestas e inquietudes sobre los ajustes normativos que requiere este proyecto de ley.

En ese sentido, el encuentro contará con la presencia del ministro Daniel Rojas Medellín y el senador Pedro Flórez, coordinador ponente del Proyecto de Ley, que busca mejorar el acceso, la calidad y la financiación de la educación superior en Colombia.

“Esta audiencia pública es un ejercicio democrático que permitirá recoger las voces de todos los sectores involucrados en la educación superior para construir juntos y juntas un sistema más justo y de calidad”, manifestó el ministro Daniel Rojas.

De esta manera, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 contempla aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema de educación superior, incluyendo mejoras en el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior públicas y mecanismos más efectivos para garantizar el derecho a la educación.

Los y las interesadas en participar pueden obtener más información y realizar su inscripción en la página web del Gobierno nacional.

Además, la audiencia está programada para las 10:00 a.m. en el auditorio I.E. Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros, ubicado en la carrera 10 No. 14A-74, Puerto Colombia, Atlántico