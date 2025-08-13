Este jueves 14 de agosto, Air-e Intervenida anunció que realizará trabajos de mantenimiento de redes eléctricas en un sector del barrio Ciudadela 20 de julio, en Barranquilla. Las obras programadas se desplegarán entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el sector de la carrera 11 sur con la calle 44A.

Trabajos en otros sectores

Por otro lado, también anunciaron un cambio de poste en la carrera 32 con la calle 58, en el barrio Santo Domingo, también en Barranquilla, entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Asimismo, anunciaron que en Campeche, corregimiento de Baranoa, adelantarán labores de poda preventiva, en la vía Sabanalarga – Campeche – subestación Baranoa (sector Villa Zunilda), en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Finalmente, instalarán nuevas redes eléctricas en la carretera a Pital de Carlín con carrera 13, kilómetro 1, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.