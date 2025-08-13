Este miércoles, la Gobernación del Atlántico dio inicio a la agenda de actividades del Mes de la Juventud con una programación que tiene el propósito de visibilizar, reconocer y fortalecer el papel de los jóvenes del departamento, con especial atención a quienes enfrentan retos sociales y personales.

La gran agenda juvenil incluye el lanzamiento del Subsidio de Transporte, que se realizará el próximo 29 de agosto en el estadio Elías Chegwin. Ahí se oficializarán los giros que comienzan este mes para los 2.800 beneficiarios de todos los municipios del departamento.

Le puede interesar: Destinan $9,12 billones para fortalecer universidades públicas en Colombia

La gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, Karina Llanos, manifestó que, con estas acciones, los jóvenes del departamento han ganado espacios de decisión y de acción en los temas sociales.

“La programación que diseñamos este año para celebrar el Día de la Juventud está articulada con todos los actores del sistema e involucra a muchos sectores que necesitan atención especial. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de abrir oportunidades, reconocer talentos y fortalecer la participación juvenil desde la diversidad, la empatía y también las acciones”, manifestó la funcionaria.

Apertura del evento

Cabe resaltar que la apertura oficial comenzó con la visita a los jóvenes del Centro de Reeducación Oasis, en Soledad, un espacio destinado a quienes tienen conflictos con la ley penal. El propósito fue enviar un mensaje claro: el Atlántico cree en las segundas oportunidades y en el potencial transformador de su juventud.

“El Atlántico y Colombia enfrentan el gran desafío de arrebatarle a la delincuencia a nuestros jóvenes. Por eso, queremos empezar esta celebración trabajando con los 81 jóvenes del Centro Oasis para reconocerlos como sujetos de derechos, capaces de transformarse y aportar positivamente a la sociedad”, expresó Paola Eljaick, coordinadora del área de Juventud de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.

Durante la jornada se desarrolló un torneo relámpago de fútbol, actividades artísticas y musicales, y la estrategia “Cartas viajeras”, mediante la cual los atlanticenses enviaron mensajes motivacionales que refuerzan un enfoque de reconciliación, dignidad y esperanza para estos jóvenes.

Esta iniciativa se articula con la construcción de la nueva política pública nacional para jóvenes en conflicto con la ley penal, liderada por el Ministerio de Justicia. De esta forma, aporta insumos y propuestas desde el territorio para establecer rutas preventivas y de atención.

El evento estuvo acompañado por el diputado Harry Canedo y jugadores del club deportivo Junior, quienes compartieron una jornada recreodeportiva con los jóvenes del centro.

Detalles de la agenda

La entidad departamental indicó que la programación de agosto contempla actividades para diferentes sectores juveniles del departamento, entre ellas:

- Premios al Liderazgo Juvenil (20 de agosto en la Asamblea del Atlántico): esta iniciativa invitó a los jóvenes del departamento a postularse al premio “Joven líder protagonista del cambio”, que busca reconocer y visibilizar a quienes están generando un impacto positivo en sus comunidades desde distintas áreas del desarrollo social, académico, cultural, científico y político. Es organizado por el Consejo Departamental de Juventud con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social, y la Asamblea del Atlántico.

Además: Realizan Comisión de Ordenamiento Territorial para evaluar posible creación de una Región Entidad Territorial Caribe

- Debate como joven (22 de agosto en la Galería de la Plaza de la Paz): en este espacio se ponen a prueba, con competencias de oratoria política y expresión cultural (rap, décimas, soneo), los conocimientos de los jóvenes del departamento. Participan los clasificados de una fase previa realizada en los municipios.

- Stand-up Comedy “La risa cura” (27 de agosto en Puerto Colombia): espacio terapéutico y de reconocimiento para jóvenes con discapacidad y sus cuidadores.

- Modo Mental Fest (30 de agosto en la Plaza de la Paz): feria para 1.500 jóvenes enfocada en la salud mental, el ocio creativo y el tiempo libre.

- Jornada recreodeportiva con los atletas jóvenes del programa Deportista Apoyado de Indeportes de la Gobernación del Atlántico, el 22 de agosto.