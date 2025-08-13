Durante el transcurso de la mañana de este miércoles se lleva a cabo una Comisión de Ordenamiento Territorial, presidida por el Ministerio del Interior, la cual pretende abordar los mecanismos necesarios para la creación de la Región Entidad Territorial Caribe - RET.

Según Armando Benedetti, ministro del Interior, la región Caribe tiene el derecho constitucional de convertirse en una unidad territorial.

“La Región Caribe pide convertirse en Región Entidad Territorial, y lo hace con la frente en alto, con unidad política, con músculo institucional y con un mandato claro: decidir sobre su propio destino. No es un favor, es un derecho que la Constitución reconoció y que el país aún no ha materializado.” afirmó el funcionario.

De esta manera, el encuentro abordó temas como: “la propuesta para la creación de la Región Entidad Territorial Caribe - RET, los avances del plan de trabajo 2025, y la agenda de ordenamiento territorial centrada en el agua y la justicia ambiental”.

A su vez, también se revisan mecanismos de articulación entre los instrumentos de planificación territorial y los de comunidades étnicas, así como acciones para fortalecer el sistema de administración del territorio