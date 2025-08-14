Con el compromiso de continuar estableciendo un modelo de salud centrado en la prevención de riesgos laborales, mejoramiento de las condiciones de trabajo y protección de salud mental del profesorado, el Gobierno Nacional —por medio de la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)—anunció la contratación de 561 Equipos de Cuidado Integral en Salud (ECIS).

Las entidades realizaron una inversión de $129.529 millones de pesos para beneficiar a más de 330.000 docentes en sus lugares de trabajo. Los ECIS estarán enfocados en detectar y gestionar riesgos en los entornos escolares, promoviendo ambientes laborales seguros y saludables.

Le puede interesar: Este viernes habrá trabajos eléctricos en zona rural de Malambo, Vía al Mar y Puerto Colombia

“La implementación de políticas públicas en salud laboral, desde las secretarías de educación, traza el camino hacia condiciones dignas de trabajo y protege el derecho fundamental a la salud de nuestros maestros. Con esta decisión, se hace realidad lo dispuesto en el Acuerdo 03 de 2024 del nuevo modelo de salud del magisterio colombiano”, destacó el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena.

Cabe destacar que los 561 equipos estarán integrados por más de 2.700 expertos en la prevención de riesgos laborales, entre auxiliares de enfermería, tecnólogos, profesionales y especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que operarán a través de 70 IPS, tanto públicas como privadas, en todo el país.

Esta estrategia llegará a los 7.000 establecimientos educativos del país que cumplan con los estándares mínimos de SST establecidos por la Resolución 0312 de 2019, y así dinamizar la participación de las comunidades educativas mediante los Comités Paritarios y vigías escolares de SST.

Por otro lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, propuso la realización de un encuentro nacional con participación de la OIT, que convoque a secretarías de educación, representantes sindicales, miembros de los Comités Paritarios y prestadores de salud, con el objetivo de articular acciones, intercambiar buenas prácticas y coordinar la implementación y seguimiento de los ECIS en las regiones.

Este encuentro buscará también fortalecer las capacidades locales para la prevención de riesgos laborales, la promoción de la salud mental y la correcta aplicación del nuevo tarifario, en cumplimiento del decreto 1655 de 2015.

Enfermedades más comunes de los profesores

De acuerdo con el Gobierno, las patologías más frecuentes entre el magisterio colombiano son la ansiedad, la depresión, el síndrome del túnel del carpo y los trastornos de la voz.

Además: “Hay muchas desconfianzas en este proceso y por eso lo queremos blindar”: Ministro de educación sobre elección de rector de Uniatlántico

Estos males no solo afectan la calidad de vida de los docentes, sino que son la principal causa de pensión por invalidez y generan un alto número de incapacidades médicas, con el consecuente impacto en la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.