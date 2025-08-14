La empresa Air-e informó que este viernes 15 de agosto adelantará varias obras de mejoramiento del servicio de energía en diferentes sectores del Atlántico, que implicarán interrupciones temporales del suministro.

En la zona rural de Malambo, entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, se realizarán labores de cambio de postes y aisladores. Durante este tiempo estarán sin energía la urbanización Malambito, la vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima y sectores y fincas aledañas en la vía Malambo–Sabanagrande.

De manera simultánea, en la Vía al Mar se ejecutarán trabajos de adecuación de redes eléctricas, que afectarán el servicio en Playas de Edriman, Villas del Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Juaruco y fincas cercanas a Salinas del Rey. Esta suspensión será entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde.

En el barrio Las Margaritas de Puerto Colombia, en la calle 17B con carrera 3D, se cambiará un poste de energía, con corte programado desde las 8:10 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios establecidos para minimizar las afectaciones por la suspensión del servicio.