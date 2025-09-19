El ataque por parte de los dos tiburones hacia la joven estadounidense de 16 años ocurrió en agosto del 2024, en una playa de Belice, mientras vacacionaba con su familia. Annabelle Carlson, originaria de Aspen, Colorado, ahora lucha una batalla diferente, al no contar con los recursos para seguir costeando el tratamiento que salvó su vida, viéndose en la obligación de pedir donaciones para tener una mejor calidad de vida.

A pesar de haber sufrido lesiones mutilantes y de riesgo, al perder su pierna derecha y heridas graves en su manos, el episodio traumático despertó en la joven un espíritu de resiliencia y de inspiración para otros. Ahora se encarga de promover la donación de botiquines a embarcaciones.

El kit salvavidas fue la razón por la cual hoy puede contar su historia. El torniquete, método eficaz para detener hemorragias externas, fue empleado para evitar morir desangrada. Atravesar este evento sumado a la amputación de una de sus extremidades inferiores, cambio la forma en que Annabelle aprecia la vida y por ello alerta de los accidentes que como a ella, pueden ocurrirle a alguien más.

Vivir para contarlo

El incidente habría ocurrido al lanzarse al agua tras una jornada de buceo. El primer tiburón la envistió, emergiendo de las profundidades, y causándole las heridas en las manos. Mientras el segundo atacó directamente hacia su pierna derecha. Su familia, horrorizada ante la escena contó con la ayuda de turistas y buzos que acudieron a su rescate lanzando tanques de oxígeno para ahuyentar a los depredadores, y poder ser conducida a un hospital.

Tras pasar semanas hospitalizada en la ciudad de Miami, la joven trasladada al Hospital Infantil de Colorado, donde fue sometida a diversos procedimientos quirúrgicos, buscando erradicar una rara infección que resultó en la amputación de su pierna derecha.

August 6th will stick with us forever. It’s really hard to comprehend that one year ago today I almost lost my girl. As... Publicada por Kellie Heartwell Carlson en Miércoles, 6 de agosto de 2025

Al cumplirse el primer aniversario del accidente, la adolescente recuperó con ayuda de una prótesis su andar, permitiéndole volver a bucear y sobreponerse a la adversidad.

