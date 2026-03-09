Tres personas capturadas, entre ellas una menor de edad, es el saldo que dejan los operativos que realizó la Policía Nacional en el departamento de Sucre durante las elecciones del domingo.

Leer más: Seis presuntos extorsionistas de comerciantes fueron capturados en Cartagena

El reporte de la jornada lo entregó el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, Director de Inteligencia Policial y quien fue delegado por la Dirección General para acompañar este proceso tanto en el departamento de Sucre como el de Córdoba.

De acuerdo con el alto oficial, la institución en Sucre mantuvo un despliegue permanente cubriendo los 276 puestos de su responsabilidad, (77 urbanos y 199 rurales), lo que permitió que al cierre de la jornada electoral no hubiese alteraciones u otras situaciones que afectaran el orden público.

Le puede interesar: En Sucre investigan la muerte de dos niños

Policía de Sucre/Cortesía

Con relación a las capturas, en el municipio de Guaranda, que pertenece a la región Mojana, fue capturado en flagrancia un ciudadano por el delito de corrupción al sufragante. Le incautaron $6.510.000 en efectivo y material de publicidad electoral, elementos que presuntamente serían utilizados para inducir el voto.

En San Marcos aprehendieron a una adolescente de 15 años que habría incurrido en el delito de voto fraudulento, puesto que pretendió votar con el documento de identidad de un familiar.

Lea también: En Barrancas, La Guajira, se quedaron las dos curules de la Cámara de Representantes

Durante los operativos también aprehendieron a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la justicia así:

1. En zona rural del municipio de San Antonio de Palmito, corregimiento Guaimaral, capturaron a una persona por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

2. En la zona urbana de Tolú capturaron a un ciudadano por el delito de violencia intrafamiliar.

3. En zona rural del municipio de Los Palmitos, corregimiento El Coley, materializaron una captura por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Además fueron impuestas 16 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, relacionados con el incumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades locales. Estas acciones fueron en los municipios de Sincelejo, Tolú, Coveñas y Los Palmitos.

El brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre no solo le agradeció a la ciudadanía por el buen comportamiento y la cultura ciudadana demostrada en este certamen democrático sino también a los hombres y mujeres de la Policía Nacional que fueron garantes del mismo.