La Registraduría Nacional ha informado en un 99,07 %, las mesas de votación de este domingo 8 de marzo. Con estos resultados quedaron definidos los escogidos para la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República. En el caso de La Guajira, las curules se quedaron en el municipio de Barrancas, sur del departamento, de donde son oriundos los dos representantes.

De acuerdo con los resultados, el Partido de la U alcanzó 144.573 votos, logrando el 47,44 % del electorado, lo que favoreció a Jorge Armando Figueroa Angarita, con 65.157 votos, equivalente al 21,38 %.

Seguidamente entró el Partido Conservador con 84.633 votos- 27,77 %. Estas cifras llevan a la Cámara a Juan Loreto Gómez Soto, con 64.658 votos, equivalente al 21,21 %.

En este departamento el tercer partido más votado fue el Pacto Histórico con 41.828 votos, con un 13,72 % del electorado, sin embargo, los números no le alcanzaron para conseguir una curul.

¿Quiénes son nuevos representantes?

En el caso de Jorge Armando Figueroa Angarita, es hijo de empresarios en Barrancas, lo que le permitió tener estudios por fuera del país, enfocados en administración y negocios internacionales. En el actual periodo del gobernador Jairo Aguilar Deluque, fue nombrado como secretario Departamental de Desarrollo Económico, del cual renunció por sus aspiraciones políticas.

Juan Loreto Gómez Soto, es el segundo periodo que estará en la Cámara de Representantes, donde venía haciendo parte de la Comisión Cuarta, encargada de temas económicos y del presupuesto nacional.

Tiene 39 años, y es hijo de María Cristina Soto, líder política del Partido Conservador y también exrepresentante a la Cámara en el 2018, sin embargo, renunció por un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.