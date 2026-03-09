De acuerdo con el Boletín número 32 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que reportaba un preconteo en el 98,43% correspondiente a los resultados de 2.387 mesas de las 2.425 instaladas, los electos representantes a la Cámara en el departamento de Sucre son Pedro Paternina Gulfo, Alejandro De la Ossa Lacayo y Milene Jarava Díaz.

Los dos primeros son las caras nuevas en el Congreso por el departamento de Sucre, siendo De la Ossa la primera vez que se lanza a la arena política, mientras que Pedro Paternina no solo fue diputado del departamento sino que viene de una casa política en tanto que su padre, el recién fallecido Jesús Paternina Samur, fue alcalde de Sincelejo y diputado de Sucre.

La que repite en la cámara baja es Milene Jarava Díaz, por el Partido de la U. Fue electa para el tercer período legislativo. Es representante desde las elecciones del año 2018.

Pedro Paternina Gulfo, del Partido Liberal, alcanza en el preconteo, faltando los resultados de 51 mesas, 87.281 votos de los 154.065 que tenía su colectividad; mientras que Alejandro De la Ossa, del Partido Político La Fuerza, lograba 78.119 sufragios de los 120.329 que alcanzaba la lista; y Milene Jarava Díaz reportaba 87.189 votos, mientras que en el 2022 se había elegido con 71.412.

El Pacto Histórico si bien no logró, de momento la curul, su candidato Rodrigo Ramírez Salazar, contabilizaba a las 9:58 de la noche de este domingo 8 de marzo 44.367 votos de los 83.309 que tenía el partido.