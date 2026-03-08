La Misión de Observación Electoral (MOE) denunció que en algunos puestos de votación del departamento de Sucre se están registrando irregularidades.

De acuerdo con el reporte entregado a EL HERALDO por el director de la MOE en Sucre, José Fredy Aguilera, en el corregimiento La Peña del municipio de Ovejas, en la región de los Montes de María, “están comprando los votos para un candidato al senado por la suma de 200 mil pesos”.

Además, en el colegio San José del municipio de Majagual, en la región Mojana, “se encontraron tarjetones de votación debajo del cubículo de votación. Los jurados y testigos electorales optaron por meter los tarjetones, a las 10:30 de la mañana, en la mesa número 14”.

Igualmente denunció que en el municipio de El Roble “no están entregando los tarjetones de Senado y los que entregan no están firmados por jurados”.

Estas situaciones ya son de conocimiento de las autoridades que están concentradas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se encuentra instalado en la sede del Comando de la Policía de Sucre, en Sincelejo.

Truncaron ingresos

De otra parte, José Fredy Aguilera, agregó que la MOE no tuvo un buen inicio de labores este domingo en el departamento de Sucre porque hubo zonas en las que no les estaban permitiendo el ingreso a los observadores.

Estos hechos, de acuerdo con el directivo de la MOE, se registraron en los municipios de Sincelejo y Sampués.

“En Sincelejo, en la Institución Educativa Simón Araújo, no se le permitió, desde las 8:00 de la mañana, el ingreso de los observadores a realizar su trabajo argumentando los agentes de Policía de que no les habían notificado que podían permitir ese ingreso. Esto me parece absurdo que se presente después de 20 años de labores de la MOE en el país. Es un retroceso por parte de la Policía que no sepa que desde la Constitución del 91 la ciudadanía se puede organizar para ejercer control ciudadano”.

Agregó que “lo mismo ocurrió en el municipio de Sampués, en la Institución Educativa Mariscal Sucre, donde se argumentaba que el celular no podía leer el código de barras del Consejo Nacional Electoral, pero sí tenía el número de cédula coincidente y no lo querían dejar entrar. Al final todo se resolvió con la intervención del Comandante de la Policía”, anotó José Fredy Aguilera.

Rechazo de atentado

El director de la MOE en Sucre también rechazó el atentado a balazos del que fue víctima el candidato de la Circunscripción Transitoria Especiales de Paz –Citrep-- de Montes de María, Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos, indicando que esto denota que “la lucha por sacar la violencia, las armas, de la política sigue siendo una lucha de primer plano en nuestra sociedad”, puntualizó.