La Policía reportó este domingo, en medio de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, con corte a las 10 de la mañana, que han sido incautados $3.628 millones y capturadas 69 personas por presuntos delitos electorales, incluyendo un candidato a la Cámara de Representantes.

El director de la Policía, general William Rincón, aseguró que la Fuerza Pública desplegó un operativo nacional para garantizar la protección de los candidatos, el acompañamiento a los puestos de votación y la atención de denuncias ciudadanas sobre posibles delitos electorales.

Agregó que se desplegaron 462 uniformados especializados en inteligencia y Policía Judicial en puntos estratégicos del país identificados como zonas con mayor riesgo electoral, construido con información de distintas entidades, entre ellas la Misión de Observación Electoral, MOE, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Centro de Inteligencia Electoral de la Policía.

Y concluyó que también se revisan posibles casos de compra de votos a través de transferencias digitales, mediante plataformas financieras y cuentas bancarias: “Se vienen identificando movimientos a través de cuentas bancarias y plataformas como Nequi, donde se están generando algunas transacciones que ya estamos investigando”.

En medio de estas pesquisas fue capturado el pasado sábado en Leticia el candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, Víctor Hugo Moreno, quien horas después fue dejado en libertad.

Las autoridades reportaron que el aspirante fue detenido con $20 millones en efectivo y al parecer intentó sobornar a los uniformados que adelantaron el procedimiento, realizado cerca del aeropuerto de la capital del departamento amazónico.

Moreno Bandeira, del Partido Centro Democrático, se encontraba estacionado en un vehículo cuando fue abordado por una patrulla, luego de que supuestamente hubiera arrojado una bolsa a una zona boscosa.

Esta bolsa fue recuperada por los uniformados, quienes contaron cerca de $20 millones.