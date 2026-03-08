El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, reveló este domingo que fue detectada hace pocos minutos una movilización masiva ilegal de personas desde el lado de Venezuela hacia Norte de Santander.

Leer más: Siete curules de la Cámara de Representantes, en juego en el departamento

“Más de 2.400 personas estarían pasando desde el vecino país hacia Colombia en un planchón, para luego ser movilizadas en buses”, dijo el jefe de la cartera de seguridad.

Agregó en este sentido que al parecer estarían dirigiéndolas hacia puestos de votación pese al cierre que hay de la frontera.

“Las autoridades en la zona ya están en el punto para tomar las medidas legales correspondientes en contra de los involucrados”, afirmó Sánchez.