Con 931.353 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto en el departamento del Cesar, de los cuales 468.997 son mujeres y 462.356 hombres, inició oficialmente la jornada electoral en esta zona del país para elegir los representantes en el Congreso de la República.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Colegio Nacional Loperena de Valledupar, donde el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, en representación del Gobierno nacional, indicó que está dispuesta toda la logística para permitir a los cesarenses salir a votar de manera tranquila y segura.

“Están todas las garantías posibles desde el Gobierno nacional, están las preocupaciones que tienen que ver con el proceso de conteo y contabilización de los votos de tal suerte que se garantice la soberanía popular de manera nítida, clara y transparente, el papel de los testigos y de los jurados será fundamental”, expresó el ministro.

De igual manera, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, manifestó que todo está garantizado, en especial la Fuerza Pública en cada una de las vías del departamento.

“Están más de 2.800 mesas instaladas en el departamento, 300 puestos de votación, una fuerza pública completamente dispuesta y una institucionalidad dispuesta y un PMU instalado durante 48 horas, y nuestra gran intensión y responsabilidad desplegado por todo el departamento. Hacia las 4:00 de la tarde, ese Dios en el que confiamos eligirá en las urnas a los mejores”, dijo la mandataria departamental.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco manifestó que gracias al parte que les ha entregado las autoridades la jornada democrática se hará en total normalidad.

“Invitamos a los ciudadanos que salgan temprano a ejercer su derecho al voto por la preferencia que tengan, pero que ejerzan ese derecho que es la posibilidad de luego exigir como ciudadano” puntualizó el burgomaestre.