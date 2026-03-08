Los ciudadanos Franklin David Rivero y Oswaldo Rodríguez aunque recobraron su libertad, siguen vinculados penalmente a un proceso por el delito de lavado de activos al ser sorprendidos portando 275 millones de pesos en efectivo.

Sus aprehensiones las hicieron efectivas unidades de la Policía Nacional en el corregimiento El Piñal, perteneciente al municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre, en un puesto de control instalado sobre la Troncal de Occidente.

Los antes mencionados -de 36 y 33 años respectivamente- de acuerdo con un reporte de la Policía de Sucre, se desplazaban en una camioneta marca Dodge, línea Journey de color blanco, modelo 2014 y placas HZO-671, de servicio particular en el que transportaban dos bolsos con dinero en efectivo, correspondiente a 2.750 billetes de $100.000.

Al solicitarles información sobre la procedencia del dinero Franklin David Rivero y Oswaldo Rodríguez no presentaron justificación ni soportes que acreditaran su origen, por lo que ante la ausencia de explicación suficiente sobre el origen y destino del dinero en efectivo, y considerando las circunstancias modales, temporales y espaciales del hallazgo los capturaron y el dinero, así como la camioneta y sus celulares quedaron incautados hasta que demuestren la procedencia del dinero.