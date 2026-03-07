Cielo Rusinque Urrego, la superintendente de Industria y Comercio, fue designada por la Presidencia de la República como la representante del Gobierno Nacional que acompañará en el departamento de Sucre las elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

Este sábado 7 de marzo la delegada del presidente Gustavo Petro participará en el consejo de seguridad y en la Comisión de Seguimiento Electoral que convocará la gobernadora.

Además verificará la logística de puestos de votación, materiales electorales y posibles focos de alteración de orden público.

El 8 de marzo estará en la apertura de la jornada democrática con otras autoridades y luego permanecerá en el PMU reportando constantemente al Ministerio del Interior el desarrollo del certamen (incluyendo alteraciones, delitos electorales y cualquier anomalía).

“He sido designada como Delegada presidencial en el Departamento de Sucre, estaré acompañando la jornada electoral para garantizar la transparencia y la imparcialidad del derecho al voto. Nuestro compromiso es claro: que la voluntad popular – fundamento de la legitimidad democrática—se exprese con libertad y seguridad", escribió la funcionaria en la cuenta de X de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Y concluyó: “Invito a todas las organizaciones y grupos ciudadanos de veeduría del departamento a articular esfuerzos con el gobierno nacional y las autoridades competentes para que este proceso refleje, en resultados y en espíritu, la verdadera elección de la ciudadanía. Recibiremos sus mensajes en el correo uriel.mininterior.gov.co y en las líneas #623 y 0180000912005″.