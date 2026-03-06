La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer el decreto 0123 de 2026 mediante el cual impone la medida de ‘Ley Seca’ en toda la ciudad, con miras a las elecciones de senado, cámara y consultas interpartidistas que se desarrollarán durante este domingo8 de marzo.

Según el decreto en su artículo 1: “El presente decreto tiene por objeto adoptar medidas de restricción a la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en la jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”.

Esto "con el fin de preservar el orden público, garantizar la convivencia ciudadana y asegurar el normal desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y de las Consultas Internas e Interpartidistas”.

Decreta demás “prohibir en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 7 de marzo de 2026 y hasta las doce del mediodía (12:00p.m.) del día lunes 9 de marzo de 2026″.

Señala además que “los inspectores urbanos de policía del Distrito de Barranquilla y el cuerpo uniformado de policía, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias impondrán las medidas correctivas pertinentes y harán uso de los medios de policía para hacer cumplir la orden de Ley Seca".

Añade que “las autoridades de policía procederán de oficio a la imposición de las medidas correctivas ante la flagrancia en el incumplimiento de la norma".

Finalmente se recuerda que “la violación de la restricción de expendio facultará a la autoridad de policía para la imposición de una Multa General Tipo 4 y la suspensión temporal de la actividad económica, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, numeral 16, y el artículo 196 de la Ley 1801 de 2016″, cerró.