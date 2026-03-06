La Alcaldía de Barranquilla realizó la intervención de un punto crítico ubicado en la calle 17 entre carreras 8 y 8B, donde fueron retirados 54 metros cúbicos de residuos sólidos, equivalentes a tres camiones recolectores de basura. La jornada permitió mitigar impactos ambientales y prevenir riesgos sobre la infraestructura de energía eléctrica y gas natural en esta zona de la ciudad.

El operativo fue adelantado por la Oficina de Servicios Públicos de la Gerencia de Ciudad con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, EPA Barranquilla Verde, la empresa Triple A y la entidad especializada Ecollantas.

Durante la jornada también se extrajeron neumáticos que permanecían enterrados desde hace varios años y se desmontaron cuatro viviendas improvisadas o “cambuches” que generaban focos de inseguridad y acumulación de residuos.

De acuerdo con Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos, en el lugar se detectó una socavación del terreno de aproximadamente 1,20 metros de profundidad, lo que representaba un riesgo para la estabilidad de una torre de energía de alta tensión y una tubería de gas cercana.

La funcionaria advirtió que es fundamental que la ciudadanía evite entregar residuos domésticos o voluminosos a recolectores informales, ya que estos terminan en puntos críticos y pueden generar emergencias que afectan a la comunidad.

Asimismo, el operativo también contó con el acompañamiento de Ecollantas, entidad encargada de procesar neumáticos y otros residuos de alta toxicidad en una planta especializada, cumpliendo con la normativa nacional sobre disposición de este tipo de materiales.

Tras la intervención, las autoridades anunciaron que el predio será cerrado para evitar que nuevamente se arrojen residuos y prevenir la ocupación del espacio por habitantes de calle, reduciendo así el riesgo de emergencias en el sector.

Estas acciones hacen parte de la estrategia ‘Barranquilla Limpia y Linda’, impulsada por la administración distrital para fortalecer la recuperación ambiental y el orden en diferentes puntos de la ciudad.

