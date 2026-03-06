La Alcaldía de Barranquilla señaló que tiene todo dispuesto para poner en marcha el operativo de seguridad y control para la jornada de las elecciones que se realizarán este domingo 8 de marzo.

Lea más: Conozca los nuevos puestos de votación en Barranquilla para la jornada electoral de este domingo

Representantes del Distrito participaron en un consejo de seguridad local y departamental en el que se revisaron y analizaron los planes de seguridad que se implementarán en Barranquilla, su área metropolitana y Atlántico.

“Hemos cumplido el 100% de las necesidades de nuestra Registraduría Nacional para tener toda la logística necesaria para realizar el soporte necesario para desarrollar estas elecciones”, afirmó el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia, Yesid Turbay.

Para la jornada electoral, Barranquilla contará con un importante dispositivo de seguridad. En los diferentes puestos de votación estarán desplegados 1.600 policías, además del apoyo aéreo del helicóptero Halcón y 120 cuadrantes de la Policía, que reforzarán la vigilancia en los puntos de votación y en las zonas aledañas.

“Todo de parte de nosotros, como institucionalidad, como Registraduría, como Alcaldía, como Gobernación. Ahora es hacer parte de esta fiesta democrática en paz, en tranquilidad”, remarcó Turbay.

En la mesa de trabajo, la Alcaldía reportó que Barranquilla cumplió con el total de los requerimientos logísticos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizando así las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la jornada democrática, por lo cual la recomendación está en el buen comportamiento de los ciudadanos.

“Ir temprano a ejercer el derecho al voto para facilitar todo el trabajo y, por supuesto, las mejores recomendaciones, que se desarrollen en una sana convivencia y, por supuesto, ante cualquier situación, siempre recomendamos lo mismo, que el diálogo sea la herramienta para resolver cualquier situación que se nos presente”, cerró Turbay.

Lea más: Ponedera y Gobernación del Atlántico acuerdan plan de trabajo tras la posesión del nuevo alcalde

Como parte del dispositivo institucional, la Alcaldía de Barranquilla instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 7:00 de la mañana, que funcionará de manera articulada con las fuerzas militares, la Policía Nacional, los entes de control y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Desde este centro de coordinación se realizará el monitoreo permanente del desarrollo de las elecciones en la ciudad.